Nu op Netflix: Tarantino imponeert met Once Upon a Time in Hollywood

In Amerika kun je op Netflix een langere versie van Quentin Tarantino’s The Hateful Eight (2015) vinden, in de vorm van een serie. Onlangs gaf de legendarische regisseur in een interview aan dat hij misschien hetzelfde gaat doen met Once Upon a Time in Hollywood.

Sindsdien hebben we daar niks meer over gehoord, maar Netflix heeft wel ander goed Tarantino-nieuws voor je: Once Upon a Time in Hollywood staat vanaf nu op de streamingdienst. Niet als serie, maar gewoon als film. Ook in Nederland.

Once Upon a Time in Hollywood op Netflix

Dat is behoorlijk bijzonder, want het voelt alsof de film pas vorige maand in bioscoop uitkwam. Dat is niet helemaal waar, maar we hebben het toch slechts over driekwart jaar. Once Upon a Time in Hollywood kwam augustus vorig jaar naar de Nederlandse bioscopen.

Normaal moet je jaren wachten voor je dit soort blockbusters ‘gratis’ kunt streamen. Met een Rotten Tomatoes-score van 85 procent en een 7,7 op IMDb heeft Netflix in ieder geval een ijzersterke film binnengehaald.

Puur op dergelijke cijfers afgaande is het niet Quentin Tarantino’s beste, maar met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt heb je twee acteurs te pakken die op de toppen van hun kunnen spelen. Maar waar gaat Once Upon a Time in Hollywood ook alweer over?

Het nieuwe Hollywood

Once Upon a time in Hollywood speelt zich af in de zomer van 1969. Rick Dalton (DiCaprio) voelt zelf ook aan dat zijn dagen als beroemde tv-acteur geteld zijn. Hij vindt gelukkig troost bij zijn stuntman, chauffeur, klusjesman en daarmee zijn rechterhand: Cliff Booth, gespeeld door Brad Pitt. Voor die rol kreeg Pitt als acteur zijn eerste Oscar.

De mannen lopen rond in een Hollywood waarin een nieuw tijdperk aanbreekt, met nieuwe regels en nieuwe gezichten. Kunnen ze het samen redden in die nieuwe wereld?

De film is lang niet bij iedereen geliefd. De een vindt het een trage film zonder plot, de ander ziet een fantastisch kleurrijke wereld zoals alleen Tarantino die creëren kan. Dankzij Netflix kun je nu moeiteloos de film een kans geven. Heb je 'm al gezien? Tip: The Hateful Eight staat nog steeds op de streamingdienst.