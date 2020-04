Let op: Netflix schrapt vrijdag deze 11 blockbuster films

Netflix is weer bezig met een stevige schoonmaak. Tientallen films verdwijnen vrijdag 10 april van de streamingdienst. We pakken de IMDb-scores erbij en selecteren elf blockbusters die je nu nog kunt zien.

Zo weet je precies welke klassiekers gaan verdwijnen en dus nog de moeite waard zijn. Van de tijdloze humor van Shrek tot de horror-klassieker Dawn of the Dead: deze films gaan van Netflix verdwijnen.

1. Jaws (IMDb: 8.0)

Voor fans van Jaws is het een pittige week. De klassieker van Steven Spielberg gaat van Netflix verdwijnen, terwijl de belabberde sequels juist naar de streamingdienst komen. Niet de beste deal, maar gelukkig hebben we nog een aantal dagen om nogmaals te ontdekken waarom deze film een echte klassieker is.

2. Shrek (IMDb: 7.8)

Shrek is anno 2020 nog beter dan we hadden verwacht. De film van DreamWorks Animation heeft de tand des tijds goed doorstaan. En, nu de man achter Shrek een nieuwe streamingdienst is gestart is het een goed moment om nog eens terug te blikken op de groene Ogre en zijn avonturen.

3. Back to the Future Part III (IMDb: 7.4)

Het avontuur van Doc Brown en Marty gaat weer verder. Brown is in 1885 gestrand, en Marty moet opnieuw gaan tijdreizen om de dokter te redden. Helaas blijven ze in het verleden steken, zonder benzine voor de DeLorean. Ondertussen worden ze ook nog eens achterna gezeten door een voorouder van Biff Tannen…

4. Love Actually (IMDb: 7.6)

Love Actually is zo’n rom-com die je nooit zat wordt. Hoe vaak je de film ook hebt gezien. De film volgt het liefdesleven van acht totaal verschillende Londenaren in de aanloop naar kerst. Met een sterrencast van jewelste en een hartverwarmend verhaal vol (Britse) humor. Perfect in deze tijden. En tevens een van de favoriete films van Matthijs van Nieuwkerk!

5. Dawn of the Dead (IMDb: 7.3)

In Dawn of the Dead wordt een Amerikaanse stad belaagd door zombies. Niemand weet hoe ze tegengehouden kunnen worden. Een groep mensen besluit te vluchten en te schuilen in een winkelcentrum. Dat ze daarmee hun eigen doodvonnis hebben getekend, weten ze zelf nog niet. Een heerlijke (remake van een) zombiefilm van voor de hele zombie-hype!

6. Shaun of the Dead (IMDb: 7.9)

Helaas moet ook Shaun of the Dead deze week het strijdtoneel verlaten. Dat is een spoof op het welbekende zombie-genre, van Edgar Wright, de man achter Baby Driver. Shaun leeft een simpel leven, waarbij elke dag hetzelfde is. Tot er op een dag overal zombies rondlopen. Hij besluit samen met zijn maat Ed om een plan te bedenken waarmee de vriendin en moeder van Shaun gered kunnen worden. Verwacht een heerlijke dosis humor en vele clichés waarmee de draak gestoken wordt!

7. Definitely, Maybe (IMDb: 7.1)

Ook Definitely Maybe is zo’n romantische komedie die je niet snel zat wordt. Een heerlijk luchtige film in deze barre tijden, met Ryan Reynolds! Zijn personage, Will, zit midden in een echtscheidingsprocedure, en zijn dochtertje wil weten hoe hij haar moeder heeft ontmoet. Hij besluit het hele verhaal te vertellen, maar welke van de vele vrouwen die Will ontmoette is nou echt haar moeder? Een soort How I Met Your Mother, maar dan anders.

8. Green Zone (IMDb: 6.8)

Tijd voor wat keiharde actie met Matt Damon! Een groep Amerikaanse soldaten gaat onder leiding van Roy Miller op zoek naar massavernietingswapens in de Iraakse woestijn. Ze bevinden zich in het hol van de leeuw, terwijl het steeds duidelijker wordt hoe de hele oorlog is ontstaan. Opeens is het niet meer zo duidelijk wat het doel is, en wie de waarheid spreekt.

9. Kick-Ass 2 (IMDb: 6.5)

De eerste Kick-Ass was een stuk beter, maar Kick-Ass 2 is voor fans van de eerste film ook zeker een tof tussendoortje. Kick-Ass en Hit Girl proberen een normaal leven te leiden als tieners, terwijl ze samen het eerste superheldenteam ter wereld oprichten. Ondertussen zit de eerste slechterik, Red Mist, ook niet stil. Hij noemt zichzelf nu The MotherF%&*^r en zet alles op alles om wraak te nemen op de superhelden.

10. The Purge (IMDb: 5.7)

The Purge is allesbehalve Oscar-materiaal, maar voor horror-fans hebben we het hier toch echt over een stukje guilty pleasure. De overheid van Amerika besluit om eens per jaar een Purge te organiseren, waarbij elke misdaad twaalf uur lang legaal is. Van diefstal tot moord. Als maatregel tegen de overvolle gevangenissen is de politie dan tijdelijk niet te bereiken en sluiten ziekenhuizen hun deuren. Wanneer een vreemdeling aanbelt voor hulp moet een familie beslissen wat ze gaan doen.

11. Demolition (IMDb: 7.0)

Jake Gyllenhaal speelt Davis, een jonge bankier die in de put zit na de dood van zijn vrouw. Zijn omgeving probeert hem te helpen, maar desondanks brokkelt zijn leven steeds verder af. Hij begint brieven te sturen naar de klantenservice van een automatenfabrikant, een van zijn weinige lijntjes met de buitenwereld. Karen, vertegenwoordiger van die klantenservice, bouwt en bijzondere band op met de bankier.