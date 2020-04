Lady Gaga en bekende collega’s geven een gratis benefietconcert

Altijd al een concert willen meemaken van onder andere Lady Gaga, Billie Eilish en Lizzo ín je woonkamer? Dat lijkt misschien onmogelijk, maar op 18 april kan het weleens gaan gebeuren. Dan vindt namelijk ‘One World: Together at Home’ plaats.

One World: Together at Home is een groots benefietconcert dat wereldwijd wordt uitgezonden met hele vette artiesten. En je kunt het gewoon vanaf je bank bijwonen. Amazing.

Benefietconcert ‘One World: Together at Home’

‘One World: Together at Home’ is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Global Citizen. Global Citizen organiseert al sinds het begin van de coronacrisis een dagelijkse webcast met livemuziek en updates van de WHO. Nu hebben Global Citizen en de Wereldgezondheidsorganisatie de handen ineen geslagen om een groot concert te organiseren. En believe us, hier wil je bij zijn.

Grote namen hebben namelijk al toegezegd voor het concert. Zorg maar dat je een lekker plekje hebt om een uur lang te genieten van onder andere Billie Eilish, Burna Boy, Elton John, J Balvin, John Legend, Lizzo en Lady Gaga. Dit wil je niet missen, toch?

Het doel van het benefietconcert is om geld in te zamelen voor medisch personeel dat over de hele wereld aan de frontlinie staat in de strijd tegen het coronavirus.

Wereldwijd te zien

De show wordt gepresenteerd door Jimmy Kimmel, Stephen Colbert en Jimmy Fallon. Tussendoor zullen wat personages uit Sesamstraat de boel vergezellen. De show bestaat niet alleen uit optredens van bekende artiesten. Artsen, verpleegkundigen en gezinnen over de hele wereld zullen hun ervaringen delen rondom het coronavirus. In totaal zal de show zo’n uur gaan duren.

Op 18 april wordt het benefietconcert uitgezonden op zenders als ABC en CBS. BBC One en MTV Nederland zendt het concert een dag later – op 19 april – uit. Online is het concert te zien via onder andere Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. De keuze is reuze, je hebt genoeg mogelijkheden om het concert te volgen vanaf je bank. Trommel je vrienden op via FaceTime of Zoom en geniet samen van alle optredens.