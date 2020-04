Ken je deze podcasts al? #24 Oorlog

Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl selecteerde daarom deze week vijf podcasts over de Tweede Wereldoorlog.

Oorlog op de flank

De podcastserie Oorlog op de flank vertelt het militaire verhaal van de bevrijding van Nederland van juni 1944 tot en met december 1945. Oorlog op de flank is geproduceerd door Dag en Nacht Media in opdracht van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het kennis- en onderzoekscentrum over de Nederlandse militaire geschiedenis met medewerking van Instituut voor Beeld en Geluid.

De Tweede Wereldoorlog podcast

Deze indrukwekkende podcastserie brengt verhalen over de Tweede Wereldoorlog, die veel Nederlanders nog niet kennen, waaronder Operatie Dragoon, De Jacht op de Bismarck, De slag om Nederland en Operatie Varsity.

Een jongen in de oorlog

In deze podcastserie kom je meer te weten over het bombardement op Rotterdam. Het wordt vertelt door oud-televisiepresentator Koos Postema, die het bombardement zelf als jongen heeft meegemaakt. Veertig jaar geleden tekende hij zijn verhaal op in het boek Het bombardement. Inmiddels weer veertig jaar later, toont hij zich in deze serie ‘Een jongen in de oorlog' nog altijd een geboren verteller. Ook de verdere belevenissen tot de bevrijding en de wederopbouw komen aan de bod. Dick Klees is maker van deze podcast, in opdracht van NTR en NPO Radio 1.

Verstilde verhalen

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid hebben NPO Radio 1 en Omroep Max de podcastserie ’Verstilde Verhalen’ geproduceerd. In deze podcastserie kunnen luisteraars de verhalen achter 12 Nederlandse oorlogsmonumenten ontdekken. Verstilde Verhalen wordt gemaakt door Ida Albertsboer, Marsha Walraven en Eelco Walraven.

Tante Jos

Verzetsstrijdster Jos Gemmeke (1922-2010) zat in de illegale pers, was koerierster en werd in Engeland opgeleid tot geheim agent. Jos was de oudtante van Mijke van Wijk en zij groeide op met verhalen over de verzetsheldin Jos. Mijke wil alles weten over haar oorlogsverleden, over haar dropping in maart 1945 en de geheime opdracht die zij kreeg van de Engelsen. Na de dood van Jos gaat Mijke op zoek naar de dossiers en rapporten die de Britten over haar hebben bijgehouden. Nu blijkt dat een aantal verhalen die tante Jos altijd vertelde toch anders te liggen. Tante Jos is een podcastverhaal in vijf afleveringen geproduceerd door KRO-NCRV.