Huizen (ver)huren met een gezicht

Het is een actueel probleem dat het huizenaanbod schaars is. Verhuurders en huurders doen hun best om elkaar te vinden. Wat is goed om te doen?

Het kopen van een woning is voor veel starters op dit moment niet weggelegd nu de huizengekte op een hoogtepunt is. In grote steden is overbieden eerder regel dan uitzondering. Een groot aantal woningzoekenden is daarom aangewezen op het huren van een huis. Ook hierin is het aanbod schaars en is het aantal woningzoekenden groter dan dat er huizen beschikbaar zijn. Het is bovendien lastig om in de gewenste woonplaats een geschikt aanbod te vinden. Er zijn allerlei platforms die dezelfde werkwijze hanteren en het is lastig om het ideale huurhuis te vinden. Voor verhuurders geldt dat het weer lastig is om zekerheid te krijgen als het gaat om de betrouwbaarheid van huurders. Dat is al gemakkelijker als er een platform is waar het gezicht achter de verhuurder en huurder bekend is.

Betrouwbaarheid belangrijk bij verhuur en huur

De betrouwbaarheid is zowel voor de verhuurder als voor de huurder een belangrijk aspect. Je wilt als verhuurder dat een huurder in je huis zich als een goede huurder gedraagt. Daarom is het ideaal als verhuurder zelf een geschikte huurder te zoeken. Zonder dat er een verhuurmakelaar of ander tussenpersoon aan te pas komt. Het zoeken naar huurders en vinden van woonruimte verloopt vaak over meerdere schijven. Rooming is een voorbeeld van een platform dat deze schijven overslaat en inzet op het aspect van betrouwbaarheid door te (ver)huren met een gezicht. Als je een huis gaat huren, wil je graag de zekerheid dat je krijgt wat je online ziet. Dan is het prettig om het gezicht achter de verhuurder te kennen. Dat beperkt het risico dat je straks voor een dichte deur staat en al wel betaald hebt.

Verhuren en huren zonder tussenpersoon

Heb je wel eens naar een huis, appartement of studio gezocht in de vrije sector? De kans is groot dat je op makelaarssites terechtkomt. Of dat je op vage platforms een huizenaanbod ziet, maar je eerst moet betalen om alle informatie te krijgen. Het is voor verhuurders en huurders daarom een goede optie als zij de tussenpersoon uitschakelen. Bij een gezicht achter de verhuurder verkleint dat de kans op fraude. Dat je niet als huurder voor een deur staat met een sleutel die niet past. Of helemaal geen sleutel krijgt, maar wel geld kwijt bent. Er zijn natuurlijk al allerlei platforms waar huurders en verhuurders contact met elkaar leggen. Bijvoorbeeld via Marktplaats waarbij er ook geen tussenpersoon aan te pas komt. Je bent dan wel afhankelijk van de mensen die op je advertentie reageren. Voor huurders is het huuraanbod bovendien dan niet overal even groot. Een betrouwbaar platform dat huurders en verhuurders met een gezicht bij elkaar brengt, biedt dan uitkomst. Hoe is het dan te realiseren dat je het gezicht te zien krijgt? Dat is simpel door bijvoorbeeld van social media-profielen gebruik te maken.

Betalen voor zekerheid

Er is natuurlijk geen enkel platform dat verhuurders en huurders bij elkaar brengt zonder dat er een verdienmodel achter zit. Behalve dan bij sociale woningbouw, maar daar kom je niet voor in aanmerking als je te veel verdient. Of als je weinig verdient, maar op een jarenlange wachtlijst terechtkomt. Het is ook geen probleem om te betalen, als je maar de zekerheid hebt om van een betrouwbaar platform gebruik te maken. Het verdient dan de voorkeur om niet vast te zitten aan een langdurig abonnement, maar voor te ondernemen acties of voor een afgekaderde periode. Dat is een eerlijke en transparante manier als het gaat om verhuren en huren van woningen.

