Hoe je meer sfeer in de tuin creëert: 3 tips van een hovenier

De zomer zit er weer aan te komen, dus het wordt weer tijd om in de tuin aan de slag te gaan.

Godu.tuin.nl helpt je hierbij met de drie onderstaande tips. Met deze tips kun je de tuin een stuk gezelliger maken, wat natuurlijk hartstikke leuk is bij het mooiere weer.

Kabbelend water

Als je meer sfeer wilt creëren in je tuin, is het hoe dan ook een aanrader om een watervalletje of fonteintje te plaatsen. Dit ziet er natuurlijk prachtig uit, maar het brengt je ook nog eens rust vanwege het geluid van kabbelend water. In de winkels zul je weinig fonteintjes vinden, maar is het eigenlijk niet veel leuker om er zelf één te ontwerpen? Dit zal er bovendien voor zorgen dat de fontein perfect in je tuin past. Natuurlijk zou je ook een vijver kunnen laten aanleggen, maar dit is vaak groter dan een waterval of een fontein.

In vuur en vlam

Tijdens een koele zomeravond zorgt een vuurschaal voor net wat extra sfeer in je tuin. Natuurlijk zorgt zo’n vuurtje ook voor aangename warmte, waardoor je nog wat langer buiten kunt zitten te genieten. Het kan je zelfs het gevoel geven dat je in een exotisch oord zit, waar het constant lekker warm is. Dat is natuurlijk niet het geval, je zit nog altijd in je eigen achtertuin in het koude Nederland. Een vuurschaal brengt dus extra sfeer, maar het zorgt er tevens voor dat je niet meer koud wordt.

Een knusse zithoek

Je wilt natuurlijk comfortabel kunnen genieten van je prachtige tuin. Dit doe je met een knusse zithoek. Dit maak je met comfortabele banken en/of stoelen. Dergelijke zithoeken zijn bij de winkels verkrijgbaar in diverse stijlen en formaten. Er moet sowieso een zithoek te vinden zijn die perfect is voor je tuin. Als dit toch niet het geval is, zou je in principe zelf een zithoek kunnen ontwerpen. Dit doe je door losse stoelen en banken bij elkaar te zoeken. Dit zal de tuin bovendien een stukje persoonlijker maken.

