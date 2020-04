Gratis studeren aan Yale – daar zeggen we geen nee tegen, toch?

Op dit moment proberen we allemaal onze weg te vinden naar een nieuwe manier van leven. Want laten we eerlijk zijn, teruggaan naar ‘hoe het was’ is geen optie meer. Het altijd maar druk zijn, de constante afleiding door technologie en social media, de groeiende cijfers van depressiviteit en burn-out, de vervreemding van elkaar…

Wat jouw visie op de huidige situatie in de wereld ook is, we kunnen het er best met elkaar over eens zijn dat er op persoonlijk en maatschappelijk niveau wat te winnen valt. En dit moment leent zich daar uitstekend voor.

De wereld verbeteren? Start bij jezelf

Zoals Gandhi al zei: be the change you wish to see in the world. Met andere woorden: wil je een betere wereld? Start dan bij jezelf.

Nu je toch vooral tijd binnen spendeert en geen uren meer kwijt bent aan reistijd, avondjes in de kroeg of in de sportschool staan, kun je die momenten op een wijze manier gaan benutten. Voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld. Leren over hoe je het beste uit jezelf haalt, hoe je kunt bijdragen aan een betere wereld, hoe je ontdekt wat je werkelijk wil. Zomaar wat thema’s waarmee je aan de slag kunt gaan.

Yale opent haar deuren

Een online cursus, workshop en coaching is hier perfect voor. En als Yale – één van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld – je aanbiedt om gratis hun populairste cursus te volgen, is dat natuurlijk een no-brainer. Enter ‘The Science of Well-Being’: de meest gewilde lessen in de geschiedenis van Yale waarin je leert hoe je in je dagelijks leven een gelukkiger mens kunt zijn.

Als de wereld op dit moment ÍÉTS nodig heeft, is het wel dat haar menselijke bewoners leren hoe ze een gelukkig, betekenisvol leven kunnen leiden. En los van wat de planeet nodig heeft, is het natuurlijk ook gewoon een hele mooie manier van je tijd besteden in tijden als deze. Laten we eerlijk zijn: op dit onderwerp is een beetje guidance nooit weg, toch?

Neem je tijd

De cursus is verdeeld in tien modules verdeeld over tien weken en bevat leeswerk, video’s, quizzes, opdrachten en oefeningen. Je kunt er op je eigen tempo mee aan de slag, dus of je er nu in een weekend doorheen racet of rustig de tijd voor wil nemen is helemaal aan jou. Het beste van alles? Het is helemaal gratis! Wie had dat gedacht: zomaar een cursus aan Yale volgen in je vrije tijd?

We weten niet hoe lang Yale deze cursus gratis zal aanbieden. Maak dus vooral gebruik van deze kans – dat doen wij ook. Ga jij er ook mee aan de slag?