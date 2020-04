Een kleine tuin? Ga verticaal tuinieren!

Het voorjaar komt er weer aan! Wij hebben enorm veel zin om weer aan de slag te gaan in de tuin. Wil jij dat ook, maar heb jij een kleine tuin of balkon? Dan is verticaal tuinieren wat voor jou.

Een kleine tuin hoeft geen excuus te zijn om weinig planten in de tuin te hebben. Hou jij van tuinieren en wil jij graag elke centimeter in de tuin optimaal benutten? Dan zijn deze tips over verticaal tuinieren voor jou.

De basis voor verticaal tuinieren

Voor je begint met het uitzoeken van planten, moet je eerst kijken op welke manier je verticaal wilt gaan tuinieren. Ga je voor een wandvullende, houten basis? Of kies je voor (gebruikte) pallets als budget variant?

Je kan er ook voor kiezen om elke plant in een aparte (terracotta) pot te plaatsen en deze op te hangen aan een draadrek uit de bouwmarkt. Of bevestig houten planken tegen de muur waar je de potten boven elkaar zet, zo heb je extra veel ruimte voor je planten.

Je hoeft natuurlijk niet per se verticaal te tuinieren tegen een bestaande muur. Je kan een een soort roomdivider in je tuin bouwen van een draadrek waar je planten aan op hangt. Het nadeel is wel dat als je al een kleine tuin hebt, dit je tuin er nog kleiner uit kan laten zien.

Planten voor in je verticale tuin

Als je weet hoe de basis eruit komt te zien kan je planten voor je verticale tuin gaan uitkiezen. Niet elke plant kan zomaar in je verticale tuin geplaatst worden. Staat je verticale tuin vooral in de schaduw? Kies dan voor schaduwrijke planten.

Wanneer de verticale tuin veel zon krijgt kies je juist weer voor planten die goed tegen zon kunnen. Of je nou voor bloeiende planten of groene planten kiest dat maakt niet zoveel uit bij een verticale tuin. Die keuze is helemaal aan jou, zolang de planten maar geschikt zijn voor deze plek.

Bij de keuze voor de planten moet je er rekening mee houden dat de planten onderaan minder zon krijgen dan de planten bovenaan. Vermijd zoveel mogelijk eenjarige bloeiers, omdat het veel werk is elk jaar opnieuw je verticale tuin te moeten aanpassen. En kijk goed hoe groot de planten kunnen worden. Je wilt natuurlijk niet dat 1 soort de rest gaat overwoekeren.

Het onderhouden van de verticale tuin

Een verticale tuin kost tijd, net als bij een gewone tuin. Je moet ervoor zorgen dat de planten genoeg water krijgen, de grond droogt namelijk sneller uit bij een verticale tuin. Ook moet je op tijd onkruid verwijderen. Omdat de planten niet in de volle grond staan moet je er ook voor zorgen dat je de planten regelmatig plantenvoeding geeft en bemest.

Gelukkig is een verticale tuin niet heel erg ingewikkeld om aan te leggen. En zo heb je opeens wel een aantal vierkante meter extra voor een groene oase!