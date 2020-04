Deze 8 topfilms komen in mei naar Netflix.

Netflix heeft alvast de eerste acht films bekendgemaakt die in mei naar de streamingdienst komen. We zetten de titels voor je op een rijtje.

Van de Netflix Original The Half of It tot de iconische superheldenfilm Spider-Man: we hoeven ons in mei niet te gaan vervelen!

Netflix Original The Half of It – 1 Mei

Netflix trapt op 1 mei direct af met The Half of It, een nieuwe film van Alice Wu. De nette scholiere Ellie wordt door de stuntelige sporter Paul ingehuurd om hem te helpen met het versieren van een populair meisje. Hij heeft moeite om überhaupt met dames te communiceren. Er ontstaat al snel een onwaarschijnlijke doch hechte vriendschap. In plaats van de cliché twist dat Ellie en Paul verliefd op elkaar worden, komt Ellie erachter dat ze ook op vrouwen valt…

Friday the 13th – 1 mei

Halloween is nog ver weg, maar toch brengt Netflix ons in mei een stevig potje horror. We moeten je echter direct teleur gaan stellen: dit is de matige remake uit 2009. We kennen het recept: een groepje jongeren trekt de bossen van Crystal Lake in, op zoek naar wietplanten. Ze worden op brute wijze vermoord. Weken later trekt een nieuw vriendengroepje in een luxe vakantievilla in de buurt. Daar ontmoeten ze een jongetje genaamd Clay, die op zoek is naar zijn zus, een van de jongeren die het bos in trok. Al snel komen ze tot een verschrikkelijke ontdekking…

Ocean’s Eleven – 2 mei

Netflix verraste ons onlangs met Ocean’s Eight, een nieuwe film in de welbekende franchise, dit keer met een groep vrouwen in plaats van mannen. Op 2 mei gaat Ocean’s Eleven laten zien wat er in die film allemaal mis is gegaan, en hoe het wel moet. Danny Ocean is nog maar net uit de gevangenis, maar plant nu alweer zijn volgende criminele meesterzet. Hij wil met zijn oude maten de indrukwekkendste casino-beroving ooit uit gaan voeren.

After the Wedding (6 mei)

After the Wedding is een opvallend degelijke remake van het Deense origineel met Mads Mikkelsen, Efter Brylluppet. Het kan dus echt! Michelle Williams speelt de manager van een weeshuis in Calcutta. Iemand uit de Verenigde Staten doet een grote donatie, maar met met een merkwaardige voorwaarde. Ze besluit naar Amerika te reizen om de vrijgevige multimiljonair te ontmoeten. Al snel ontdekt ze dat elke familie zo zijn duistere geheimen heeft.

Crazy Rich Asians – 21 mei

De een vindt het een cliché romantische komedie vol stereotypen, de ander bestempelt Crazy Rich Asians als een van de meest verfrissende films van de afgelopen jaren. Hoe dan ook kun je vanaf 21 mei zelf een oordeel vellen op Netflix. Rachel ziet tegen haar bruiloft op, want haar enorm rijke schoonfamilie zit niet op haar te wachten. Ze is maar een eenvoudig burgermeisje. Haar bazige schoonmoeder had hele andere plannen voor Nick, die het omvangrijke familiebedrijf over moet gaan nemen. Kunnen de twee er alsnog samen uitkomen?

The Lovebirds – 22 mei

The Lovebirds is een voorbeeld van een film die aanvankelijk gewoon deze maand naar de bioscoop zou komen, maar die geschrapt is door de crisis. Netflix pakte de rechten op en brengt de film meteen op zijn streamingdienst uit. Deze actie-komedie vertelt het verhaal van Jibran en Leilani. Het stel wordt tijdens een onschuldig spellen-avondje in een levensgevaarlijk mysterie gezogen. Wat begint als een spel eindigt in een criminele achtbaan met grote gevolgen.

Neighbors – 22 mei

In deze barre tijden kunnen we altijd wel een hersenloze popcornfilm gebruiken. Voor fans van flauwe grappen is dat deze maand Bad Neighbors, ook wel bekend als Neighbors. Mac en Kelly Radner, gespeeld door Seth Rogen en Rose Byrne, moeten noodgedwongen naast een luidruchtig studentenhuis gaan wonen. Daar woont de beruchte student Teddy Sanders (Zac Efron), die de kersverse ouders een hoop kopzorgen bezorgt. Al snel ontstaat er een heuse oorlog: Family vs. Frat.

Spider-Man – 31 mei

Netflix sluit mei af met een ijzersterke film: de eerste Spider-Man van Sam Raimi. Hij gaat de volgende Doctor Strange film regisseren voor Marvel Studios. Met Spider-Man trapte hij de superhelden-hype af die vandaag de dag nog steeds voortwoedt in de bioscopen. Althans, voor en na deze crisis. Vanaf 31 mei kun je terug gaan naar deze oh zo nostalgische ontstaansgeschiedenis. Peter Parker, Mary Jane, de spinnenbeet: prachtig!