De voordelen van kunststof kozijnen

Maud is terug in Nederland na een maand lang in Thailand te zijn geweest. Tommy is niet te genieten omdat hij geen werk heeft en ook Maud heeft bar weinig te doen. Ze besluit zichzelf op te geven om les te geven en heeft een videocall met een wel heel knappe man die haar daarin begeleidt: Paulo. Maar ze vindt zijn app-contact net iets leuker dan ze zou willen. Tijdens een videocall met Jessie staat Rochella ineens voor haar deur. Ze ziet er slecht uit en verteld dat Levi even bij haar weg is. Zelf trekt ze de slapeloze nachten ook nog maar slecht en ze weet niet meer wat ze moet. Ondertussen hoopt Rochella dat al die mannen als Joris en Paulo maar een bevlieging zijn voor Maud. „Jullie relatie mag niet stuk gaan, ga lekker een middagje met hem brainstormen!” Toch hangt ze dezelfde middag nog met Paulo aan de lijn. Hij heeft een eerste leerling voor haar. En het online les geven kan beginnen…

In mijn hoofd klonk het zo leuk: online lesgeven aan middelbare scholieren. Maar een week later zit ik zenuwachtig voor mijn scherm. Mijn eerste leerling is Davy, hij zit in de eerste klas van havo/vwo. Als hij zijn best kan blijven doen dan mag hij door naar het VWO en anders wordt het de havo.

„Wat is er mis met de havo? Niks toch? Mijn moeder zit de hele dag te zeiken dat ik mijn best moet doen, maar dat doe ik! Snap jij het?” De 14-jarige Davy doet hartstikke stoer, maar ondertussen zit hij toch maar braaf achter zijn computertje bijles te volgen. Hij had ook ergens in een steegje kunnen staan blowen met zijn vrienden. Na een lesje Engels geef ik nog les aan drie andere pubers. Stuk voor stuk geen makkelijke kids, maar het lesgeven gaat me beter af dan ik had verwacht.