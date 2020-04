Binnenblijven tijdens corona: volop behangdrang

Waar het in het begin van de coronacrisis nog moeilijk was voor menig Nederlander om binnen te blijven, gaat het drie weken later flink beter. Hoewel de lente met temperaturen rond de 20 graden nu echt begonnen is, blijven de meeste Nederlanders binnen. Wat betekent dat voor het interieur?

We zoeken naast het thuiswerken ander vertier in de vorm van series bingen op Netflix, een flinke voorjaarsschoonmaak houden in huis en tuin of het compleet veranderen van het interieur. Er is in maart een opvallende flinke groei te zien in de omzet van bouwmarkten. Mensen pakken massaal hun interieur aan en besluiten onder andere om de muren binnenshuis een nieuwe lik verf of een compleet nieuw behang te geven. Alles om de échte verveling tegen te gaan, terwijl je je huis verbetert. Met onderstaande tips word jij een expert in behangen.

Voorjaar is perfecte timing voor aanpakken interieur

Corona of geen corona; feit is dat het in de lente bij veel mensen gaat kriebelen wat betreft huis en tuin. De voorjaarsschoonmaak heeft niet voor niets deze naam gekregen. Op de een of andere manier geeft het begin van een nieuw seizoen de mens frisse energie om bepaalde dingen aan te pakken. Het is met name het begin van de lente waar veel mensen blij van worden: de dagen worden weer langer, de temperatuur wordt hoger, de zon laat zich meer zien en we gaan richting de zomer. Hierdoor wordt een groot deel van de mensen energieker, waardoor zij onder andere sneller iets aanpakken thuis. Wist je dat er in april (en september) de meeste huizen worden verkocht? Met verkoopplannen is het dus nu de ideale tijd om eens goed naar het uiterlijk van je woning te kijken. Kortom: heb je de kriebels om het een en ander thuis te veranderen, lees vooral even verder.

Strak op de muur.

Tips behang kiezen

Een van de stappen die je kunt ondernemen bij het ‘vernieuwen’ van je woning is je muren (opnieuw) behangen. Voordat je aan de slag gaat met behangen, moet je natuurlijk behangpapier kopen. Omdat er tegenwoordig ontzettend veel aanbod is, is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt namelijk een enorme keuze in prints, materiaal, kleur en stijl. Waar de één houdt van luxe behang is de ander juist dol op iets basics zoals wit behang of zwart behang. Er zijn in ieder geval een paar tips waar je rekening mee kunt houden bij het uitkiezen van behang. Let eerst op hoe groot de ruimte is die je wilt behangen. Een kleine kamer wil je namelijk niet behangen met heel druk behangpapier. Dat maakt een kamer al gauw nóg kleiner. Daarnaast let je op de functie van de ruimte. Ben je op zoek naar behang voor de badkamer, dan moet je voor een ander soort behang kiezen dan wanneer je je slaapkamer wilt behangen. Ook belangrijk is de uitstraling en de stijl van het behang: welke uitstraling wil je het liefst en wat past het beste bij de rest van je meubels? Koop altijd één of twee rollen extra, voor het geval je verkeerd behangt of veel moet snijden.

Goed beginnen met behangen

Een goed begin is het halve werk, ook wanneer het om behangen gaat. Daarom is het fijn om goed voorbereid te zijn. Check altijd eerst de muur waar je wilt gaan behangen: is deze muur helemaal vrij van bobbels of andere oneffenheden? Of zitten er gaatjes in de muur? De muur moet 100 procent glad zijn voor een mooi resultaat. Als dit betekent dat je nog eerst met een gaatjesvuller aan de slag moet, dan is dat maar zo. Vervolgens kies je voor vliesbehang of papierbehang. Het grootste verschil tussen deze twee soorten behang is dat je bij papierbehang zelf lijm aanbrengt op het behang en dat je bij vliesbehang juist lijm op de muur moet smeren. Verder kun je nog kiezen voor luxe behang zoals glasvezelbehang, vinylbehang, textielbehang en magneetbehang.

Voilà! Een nieuw interieur.

Banen snijden en behangen

Heb je je behang binnen? Begin dan met het snijden van het behang: meet de muur waar het behang op moet en start met het snijden van stroken die ongeveer 5 centimeter langer zijn dan die muur. Op die manier heb je een beetje speling. Die stroken kun je gemakkelijk wegsnijden wanneer het behang op de muur zit. Wanneer iedere strook op maat gesneden is, kan het behangen écht beginnen. Beschik je over papierbehang dan moet je het behang insmeren met lijm. Let hierbij goed op de hoekjes, daarmee begint het bevestigen van het behang aan de muur namelijk. Druk de hoeken stevig op de muur en behang vanaf het midden recht tegen de muur. Bij vliesbehang smeer je juist eerst behanglijm op de muur, waarna je per strook het behang op de muur plakt. Strijk alle bubbels zo goed mogelijk glad. Als laatste stap knip je de overige stroken weg en voilà! Je behang zit erop. Een volgende keer kun je direct beginnen met behangen zonder dat je eerst dergelijke tips hoeft te lezen. Welke ruimte in je huis ga jij aanpakken?

