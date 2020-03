Woningrichting 2020: drie trends voor jouw interieur

We snappen helemaal dat je in deze drukke tijden en huizengekte nog even niet gaat verhuizen. Dat hoeft ook niet, want er zijn veel te veel trends om jouw huis van binnen te vernieuwen.

In dit artikel lees je de belangrijkste trends van 2020 op het gebied van interieur; drie trends om jouw interieur 2020-proof te maken. Oftewel, handen uit de mouwen en gaan met die banaan!

1 Visgraatvloer

Deze trend zie je echt overal terug dit jaar: visgraat-vloeren. Hoewel de ene het ouderwets vindt, vinden velen het supertrendy. Het heeft iets ‘klassieks’, maar dan in een modern jasje. Het is niet gek dat mensen het klassiek vinden. Het visgraatmotief stamt al uit de zeventiende eeuw, de rijke tijden van de VOC. Destijds een kostbare houten vloer en eyecatcher in je huis. Inmiddels is deze vloer voor iedereen toegankelijk geworden en daarom zie je ‘m steeds vaker bij mensen thuis. Het leuke aan deze visgraat-vloeren is dat deze ook prima in een appartement gelegd kan worden. Kortom, een vloer voor iedereen.

2 Kasten op maat

Nog een trend die helemaal opleeft in 2020, kasten op maat. Inloopkasten, tv-kasten, wasmachinekasten, je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn er. Je ziet ze trouwens ook bij elke bouwmarkt die je binnenloopt. Mocht je nou denken ‘goh, ik heb een schuin plafond en eigenlijk weinig ruimte voor een kast’? Geen probleem, de 3D tekensoftware is tegenwoordig zo ontwikkeld dat alles kan. Schuin plafond, geen probleem. Kleine ruimte, praktische inbouwkast. En wat te denken van de opties van bijvoorbeeld een inloopkast. Zeeën aan ruimte voor kleding, accessoires en schoenen. Denk niet alleen aan legplanken, maar ook aan schuiflades, manden en ophanggedeeltes. Wat dacht je van spiegels, verlichting en soft close schuifdeuren? Een eigen kamer, met een inloopkast, de droom van iedereen toch?

3 Smart Home

Naast mooie vloeren en kasten, staat 2020 ook in het teken van innovatie, duurzaamheid en energiebesparing. De smartphone is niet meer weg te denken tegenwoordig: in de trein, op de fiets (mag niet!), op de bank en zelfs op het toilet. Eventjes appen, een tikkie sturen of je Instagram checken. Hoe fijn is het als je dan ook je raamdecoratie met je smartphone kan bedienen? Of dat je je verwarming alvast aanzet als je net vertrekt van je werk? Wat dacht je van de lampen vanzelf aan doen zodra het donker wordt? Superhandig. Smart Home noemen we dat ook wel. Dat gaat zelfs zo ver dat je vanuit je bed, met een knop op je smartphone, een kopje koffie kunt zetten.

Genoeg inspiratie gekregen na deze trends? Je ziet maar weer, het is helemaal niet nodig om te verhuizen. Op deze manier lijkt het ook alsof je in een ander huis woont en het scheelt je een heleboel geld.

