Vul in die vrije tijd: 10 tips voor zzp'ers en werknemers

Ineens zit je thuis door het coronavirus. Je opdrachtgever of werkgever heeft besloten dat het beter is je activiteiten tijdelijk te stoppen en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Maar wat doe je als je hetzelfde werk niet vanuit huis kunt doen? Wat als je zzp'er bent en je klussen komen te vervallen? Omdat we gemiddeld zo’n 40 uur per week werken, komt voor velen die lege agenda toch als een klap.

Als zzp'er merkt ook Sara Eenhoorn de gevolgen van het virus. „Klussen vallen uit, de spanning begint te stijgen en mijn agenda raakt angstaanjagend leeg. Om die reden dacht ik na over manieren waarop je je vrije tijd als zzp'er of als werknemer thuis zinvol kunt besteden. Hieronder tweemaal mijn top 10 met tips."

Voor ZZP’ers

Tip 1: Rust uit

Ondanks de spanning die je wellicht voelt over of er de komende tijd wel voldoende inkomsten zijn, kan dit tevens een goed moment zijn om uit te rusten. Als zelfstandige is er namelijk altijd werk. Zelfs als je even geen klussen hebt ben je bezig met het vinden van werk. Uitrusten helpt niet alleen om je lichaam weer te herstellen maar ook om je geest op te ruimen. Iemand die goed uitgerust is komt in tegenstelling tot iemand die moe is, sneller op nieuwe ideeën en oplossingen en daar help je je bedrijf mee.

Tip 2: Thinking time

Juist wanneer je lekker in een flow zit sta je vaak minder stil bij kleine en grote vragen rondom de toekomstplannen van je bedrijf. Waar wil je over twee, vijf of tien jaar staan? Wat wil je bereikt hebben? Waar loop je op dit moment tegenaan? Of nog groter: Waarom doe je wat je doet? Neem dagelijks tijd om simpelweg na te denken. Stel jezelf eens een vraag waar je tussen de bedrijven door wel eens aan denkt, maar nooit langer dan vijf minuten bij stil staat. Laat je gevoel spreken, schrijf je gedachten op of visualiseer. Ben je niet de enige eigenaar of heb je een team om je heen? Plan een gezamenlijke Skype meeting en brainstorm met elkaar.

Tip 3: Verbeter je website of maak hem af

Een website maken of verbeteren is vaak een tijdrovende klus. En toch is het hebben van een professionele website vaak je eerste visitekaartje naar de buitenwereld toe. Nu er veel vrije tijd is, zijn er geen excuses meer om deze to do nog langer uit te stellen. En geef toe, hoe leuk is het als je straks meer klanten binnenhaalt door een website die er professioneel uitziet? Ben je niet zo handig met websites bouwen? Laat het door iemand anders uitvoeren, maar denk zelf actief mee door bijvoorbeeld zelf de stukjes tekst te schrijven, een moodboard te maken en lettertypes uit te zoeken die je mooi vindt of volg een online cursus die je op weg helpt. Door actief aan je eigen website te bouwen, kun je hem straks zelfstandiger onderhouden.

Tip 4: Reflecteer

Wanneer heb je voor het laatst een eerlijk gesprek gevoerd met jezelf? Gebruik je vrije tijd om te reflecteren op zaken die goed gaan en zaken die minder goed gaan. Wat loopt lekker en waar voel je dat er kansen zijn blijven liggen? Waar is er ruimte voor verbetering? Wees eerlijk naar jezelf en reflecteer eens terug op het afgelopen half jaar. Maak een lijstje van dingen die goed gaan binnen je bedrijf en vier deze. Maak ook een lijstje van dingen die beter kunnen en pas eventueel je strategie aan.

Tip 5: Maak een stappenplan

Wanneer de hele situatie tot rust is gekomen en je straks langzaamaan weer aan de slag kan, is het handig om vooraf te weten hoe je jezelf terug gaat zetten op de markt. Welke mails kun je nu al maken? Welke belangrijke gesprekken ga je voeren en hoe wil je dat deze gaan? Welke inkomsten heb je straks nodig om nu te overleven? Wanneer je vooruit denkt over bepaalde zaken die zich in de toekomst afspelen, kun je als ondernemer straks veel tijd besparen. Kies je prioriteiten voor straks en maak een (haalbaar) stappenplan.

Tip 6: Droom

Kun je je het moment nog herinneren dat je je inschreef bij de KVK? Het moment waarop hoogstwaarschijnlijk een droom of lang gekoesterde wens uitkwam. Of je nu een jaar geleden zzp’er bent geworden of je het al twintig jaar bent, we hadden allemaal een droom om dingen beter te maken, problemen op te lossen of mensen te helpen, toch? Weet je nog wat je droom was toen je je bedrijf startte? Waarschijnlijk kan je dat hele blije gevoel niet zo makkelijk meer terughalen omdat je hebt ontdekt dat zzp’er zijn ook van je vraagt om andere (leuke) dingen niet te doen. Hard werken loont, maar wordt ongezond als je teveel stress ervaart met als gevolg: ten onder gaan aan je eigen succes. Staar daarom eens wat vaker uit het raam, droom eens verder en vraag jezelf eens af of je op dit moment nog steeds je droom volgt of dat je stiekem de droom van een ander leeft...

Tip 7: Ruim je mailbox op

Mails, mails en nog meer mails. Ze komen als hagelslag uit een pak zo op je boterham terecht. Maar dan in je inbox. Ruim je mailbox op, maak aparte mapjes en voeg daar ook submapjes aan toe. Verwijder spam, unsubscribe jezelf van nieuwsbrieven die je toch niet leest en zet je automatische reply aan met de mededeling dat sommige diensten of producten momenteel niet geleverd kunnen worden. O ja, als je dan toch lekker bezig bent, loop ook eens door je LinkedIn en Facebookpagina, check of er nog onbeantwoorde berichten zijn.

Tip 8: Maak een lijst met energiegevers

Als zzp'er kan het soms een flinke uitdaging zijn om je vrienden te blijven zien. Door drukte en veel willen kan je tijd tekort ervaren voor de mensen waar je energie van krijgt. Toch zijn deze mensen vaak diegene waaruit we onze kracht, energie, steun en inspiratie uit putten om dingen te doen of juist niet te doen. Tevens zorgen deze mensen ervoor dat je je emotioneel kunt ontladen en opladen en dat je je niet alleen voelt in de keuzes die je moet maken. Die mensen hebben dus een behoorlijk grote impact op je leven. Reden genoeg om je vriendschappen eens goed onder de loop te nemen en te onderzoeken van wie je echt energie krijgt en dus ook van wie niet. Een vraag die hierbij kan helpen is: praat je met iemand bij of praat je met iemand vooruit? Met wie zou je graag meer tijd willen doorbrengen? Maak een lijstje van energiegevers en plan een afspraak in. Extra tip: Stuur de mensen die je energie geven eens oldschool een kaartje en bedank ze.

Tip 9: Make your move

Heb je toch de mogelijkheid om vanuit huis door te werken? Zorg ervoor dat je om het uur even een dansje doet. Het houdt je hoofd fris en je lijf in shape. Het gevaar van thuiswerken is namelijk dat we teveel uur in een keer achter de computer doorbrengen omdat we niet meer gebonden zijn aan standaard pauze momenten die we samen met andere collega’s creëren. Maak een leuke Spotify playlist en zet om het uur een alarm om even helemaal los te gaan op een van je favoriete nummers. Make your move en blijf bewegen. Bestempel jij jezelf als een echte workaholic? Neem een hond. Dan moet je wel pauzes nemen.

Tip 10: Vergroot je kennis, verhoog je kwaliteit

Wellicht is er al een tijdje de wens om over een bepaald onderwerp meer te leren. Misschien is het iets wat direct betrekking heeft op je werk, misschien staat het er helemaal los van. Nu je geen werk meer kunt doen is er veel tijd om je kennis te vergroten, de boeken in te duiken en mogelijk op die manier jezelf te professionaliseren.

Voor werknemers

Tip 1: Voorjaarsschoonmaak

Na een periode van koude dagen en veel binnen zitten, heeft je huis misschien wel een opfrisbeurt nodig. De komst van de Lente geeft je zin en nieuwe energie om dingen te gaan doen. Gebruik deze energie eens om je huis Lente klaar te maken en goed op te ruimen. Duik eens in de verborgen kastjes, sorteer je kleding, poets de badkamer en verander je interieur. Vraag een vriend of vriendin je een middag te helpen, schrijf op post-it’s wat er allemaal moet gebeuren, verdeel de taken en zet een muziekje aan terwijl je bezig bent. Ben je klaar? Geniet van het eindresultaat!

Tip 2: Tijd voor elkaar

Bij het koffiezetapparaat, aan het bureau of in de wandelgangen op de afdeling voeren we vaak korte gesprekjes met onze collega’s. Omdat we gebonden zijn aan taken en tijden, komt een leuk koffiegesprek of pauze praatje vaak niet tot een lang gesprek. Wanneer je al een tijd het gevoel hebt dat je een collega graag beter zou willen leren kennen, bel hem of haar eens op en praat eens verder. Wees oprecht geïnteresseerd en neem de tijd. Je zult zien dat het contact anders is als jullie beide weer op werk mogen verschijnen.

Tip 3: Volg een online cursus

Ben je al langer van plan om jezelf op een bepaald gebied bij te scholen, een nieuwe taal te leren of heb je al langer de wens om een EHBO-cursus te volgen? Zoek uit welke online cursussen er zijn, schrijf jezelf in en ga aan de studie. Betrek eventueel andere collega’s bij je cursus en vraag naar de vergoedingen die er mogelijk zijn. Het zal je verbazen hoeveel cursussen er tegenwoordig online te doen zijn.

Tip 4: Sta stil

Wanneer we een volle week werken kan het soms voelen dat je in een vast stramien bent belandt van vroeg opstaan, werken, eten en naar bed gaan. Sta eens stil bij wat je doet en vooral waarom je het doet. Je stopt veel werk van je tijd en energie in je werk maar krijg je er ook energie voor terug? Welke dingen aan je werk vindt je leuk om te doen en welke minder? Onderzoek je eigen werkbeleving en overleg eens met je werkgever wat je graag ziet veranderen voor jezelf. Voor thuis: doorbreek je vaste routines eens door dingen te doen die buiten je comfortzone liggen. Draai de rollen eens om: laat je kinderen de volwassen dingen doen, geef je kinderen bijles, doe iets creatiefs met z’n allen, maak muziek of introduceer een nieuw ochtendritueel.

Tip 5: Laat los

De weekenden of de vakanties voelen vaak zo lekker omdat we even niet aan werk hoeven te denken en minder verantwoordelijkheden dragen. Ben je iemand die altijd met werk bezig is en soms overloopt van verantwoordelijkheden? Probeer deze periode eens je werk los te laten door er niet over te praten en leuke dingen te doen die je hoofd leeg maken. Houdt je van koken? Maak eens een lekker recept. Hou je van relaxen? Organiseer eens een mini-thuisspa. Is sporten echt je ding? Volg eens een online bootcamp training, yoga les of maak mooie fietstocht. Doe dingen met je lijf, dat haalt je namelijk uit je hoofd.

Tip 6: Speel spellen

Wie kent het niet: ganzenborden, monopoli, een potje schaken of memory. Trommel je gezin op, haal de oude spellendozen uit de kast en leef je uit! Nu iedereen thuis is, heb je waarschijnlijk de juiste samenstelling om spellen te spelen, elkaar uit te dagen en plezier te maken. Ben je alleen? Ontwerp je eigen spel, maak een puzzel of tover je creativiteit tevoorschijn door te gaan schilderen, tekenen of je eigen meubel te maken. Maak plezier. Gebruik Pinterest voor een overload aan inspiratie en YouTube voor handige voorbeelden en instructies.

Tip 7: Schep orde in je administratie

Weet jij wat je het afgelopen jaar hebt verdiend? Waarschijnlijk niet. Omdat je werkgever iedere maand je salaris stord lijken je financiën op orde. Maar, hoeveel verdien je werkelijk? Kijk eens goed naar je inkomsten en uitgaven en vergeet niet te checken of je je loonbelasting over voorgaande jaren daadwerkelijk hebt teruggevraagd en of je bepaalde facturen nog moet declareren bij je zorgverzekering. Breng je financiën op orde, bekijk waar je op kunt bezuinigen en waar je je geldstroom de komende periode naar toe wilt brengen. Heb je een bepaald doel voor ogen? Zoals een nieuwe auto, een nieuwe garderobe of een cursus die je graag wilt volgen? Maak een spaarplan en open een of meerdere nieuwe spaarrekeningen bij je bank. En voor mensen met kinderen: laat ze een paar keer per week een ‘heitje voor karweitje’ doen.

Tip 8: Ga naar buiten

Gemiddeld brengen we eenentwintig uur per dag van onze tijd binnen door (21 uur!). Ga naar buiten, wandel, fiets of poets je motor en maak een rondje. Frisse lucht geeft energie en daglicht is goed voor de aanmaak van vitamine D. Verwen je hond eens met een lange wandeling door het bos, maak je tuin lente-proef, ga op micro-hike, organiseer een picknick op je balkon, mediteer in het park of loop je wandelschoenen in voor de zomer. Meer inspiratie kun je vinden op sites van Staatsbosbeheer of Natuur- monumenten.

Tip 9: Doe iets voor een ander

Is je buurvrouw op leeftijd en is het moeilijk voor haar om boodschappen te doen? Bel haar op en vraag of je haar boodschappen kan doen. Heeft er iemand in je omgeving hulp nodig bij het aangeven van zijn of haar belasting en ben jij daar toevallig heel handig in, zet je kennis in om de ander te helpen. Andere voorbeelden zijn: meedenken over een vakantie, een luisterend oor bieden, de hond uitlaten, een massage geven aan je partner, het gras maaien, een kastje in elkaar timmeren, online bijles geven, kleding repareren, oude boeken of meubels op Marktplaats zetten, schoonmaken...

Tip 10: Versterk je immuunsysteem

In deze overgangsperiode is ons immuunsysteem over het algemeen wat zwakker. Zorg dus extra goed voor jezelf en neem voorzorgsmaatregelen door gezond te eten, voldoende te bewegen en goed te slapen. Slik extra vitamine C en D, drink vooral heet water en volg de protocollen op. Zo wordt je minder vatbaarder voor bacteriën en virussen en keer je straks ook nog eens fris, fit en uitgerust terug op je werk. En vooral: sta eens wat vaker stil bij hoe fijn het is dat je gezond bent en alles kunt. Dat is best bijzonder toch? Wees lief voor je omgeving, help elkaar waar het kan en hang eens een hangmat op in je woonkamer.