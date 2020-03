Voor- en nadelen e-scooter ten opzichte van benzinescooter

Wil je een scooter kopen maar weet je niet goed voor welk type je moet gaan? Hier vind je tips.

Ten eerste moet je natuurlijk kiezen hoe hard je wilt kunnen gaan en of je dus een snorscooter of een bromscooter moet hebben. Momenteel is het nog zo dat je op de meeste plekken in het land zonder helm op een snorscooter (met een blauw kenteken) mag rijden. Een moeilijkere keuze is of je voor een elektrische scooter moet gaan, of toch voor een ‘ouderwetse’ benzinescooter. Hier vind je vergelijkingen en een aantal voordelen en nadelen op een rij.

Makkelijker starten

Ken je dat, dat het koud is en je een hele tijd bezig bent voordat je de motor van je scooter eindelijk aan het werk hebt? Een elektrische scooter met een goed functionerende accu is altijd klaar voor gebruik, zonder startproblemen. Ditzelfde geldt voor de elektrische driewieler.

Minder onderhoud

De verbrandingsmotor van een ‘gewone’ scooter heeft relatief veel onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Dat is een stuk minder het geval bij elektrische motor. Deze bestaat namelijk uit aanzienlijk minder bewegende onderdelen. Ga je goed om met de accu van je elektrische scooter, dan heb je ook daar weinig onderhoud aan. Uiteraard heb je bij beide types scooter onderhoud aan de remmen en de banden nodig.

Minder verbruikskosten

Een elektrische scooter is momenteel duurder in de aanschaf. Maar dit verdien je terug met het gebruik ervan. Benzine is immers een stuk prijziger dan elektriciteit. Een benzinescooter die 1 op 40 bij een literprijs benzine van 1,70 euro loopt, verbruikt per 100 kilometer 4,25 euro. Dan is de elektrische scooter een stuk goedkoper. Op 100 kilometer rijden ben je dan namelijk 30 eurocent kwijt aan ‘brandstof’. Hoe meer kilometers je maakt, hoe voordeliger de elektrische scooter ten opzichte van de benzinescooter wordt. Verder hoef je niet om te rijden om te tanken, dus ook die kosten bespaar je.

Beperkter bereik

Net als momenteel nog het geval is met elektrische auto’s, is de actieradius van een e-scooter op een volle accu kleiner dan die van een benzinescooter op een volle tank. Je moet dus eerder opladen dan je had moeten tanken. Een benzinescooter die 1 op 40 verbruikt met een tankinhoud van 5 liter kan ongeveer 200 kilometer rijden. Bij de meeste e-scooters kun je op een volle accu 80 kilometer halen. Dat is fors minder, maar het is natuurlijk ook zo dat je elke keer als je jouw elektrische scooter thuis gestald hebt hem aan het stopcontact kunt aansluiten. Dit is dus enkel een probleem wanneer je meer dan 80 kilometer zonder tussentijds thuis te komen moet rijden. Overigens kun je bij sommige modellen ook investeren in het uitbreiden van het accupakket tot op het punt waar je wel degelijk in de buurt van een bereik van 200 kilometer op een volle accu komt.

Vervangen van de accu is prijzig

Accu’s gaan dezer dagen een stuk langer mee dan voorheen. Hoe lang hangt af van het type accu. Gemiddeld kan je zeggen dat een accu zo’n 2000 keer opgeladen kan worden voordat hij aan vervanging toe is. Wanneer dat moment is aangebroken, is dat een aardige kostenpost. Maar het is ook zo dat hoe groter de accu is, hoe minder vaak je hem hoeft op te laden. Investeren in een grotere accu biedt dus meer voordelen dan enkel een grotere actieradius.

