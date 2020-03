Vochtproblemen of schimmel in je woning? Dit kun je doen

Heb jij last van vochtproblemen of schimmel in je huis? Hier lees je wat je eraan kunt doen.

Vochtproblemen in huis kunnen verschillende vervelende gevolgen hebben. Naast dat je weet hoe je dit kunt oplossen is het ook goed om te weten hoe je vochtproblemen herkent en wat de gevolgen zijn.

Betere ventilatie

Voor vochtige muren geldt dat betere ventilatie een oplossing kan zijn. Dit kun je doen door de ramen dagelijks tien minuten open te zetten en extra ventilatieroosters te plaatsen. Het maken van extra ventilatiepunten in de kruipruimte of in de kelder is ook een oplossing.

Enkelglas vervangen voor dubbelglas

Is er in de ruimte met vochtige muren nog sprake van enkelglas? Dan helpt het om deze ramen te vervangen voor dubbelglas.

Wanneer je hebt bepaald waar het vocht vandaan komt, is isolatie waarschijnlijk de beste oplossing; zeker als het vocht van buiten komt. Het zorgt er namelijk ook voor dat je minder hoeft te stoken en het is een duurzame oplossing. Ook vloerisolatie of bodemisolatie kan een goede oplossing zijn wanneer het vocht uit de kruipruimte komt.

Oplossing bij lekkage

Vooral bij wat oudere huizen en huizen met een plat dak is er een kans dat er in de loop van de jaren lekkage optreedt. Er ontstaan dan vaak vochtplekken aan het plafond of aan de (gevel)muren in de buurt van het plafond/dak. Als er sprake is van lekkage dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om het dak en plafond weer waterdicht te maken.

Foto: Colourbox

Hoe herken je vocht?

Vocht kun je herkennen door verschillende problemen in de woning. Belangrijk is ook te kijken bij welke muren of dak het vocht zich bevindt, hier ligt vaak ook de oplossing. Je weet dat je last hebt van vocht in de woning wanneer na het douchen of het nemen van een bad het vocht langer op de tegels blijft zitten. En ook wanneer vocht zichtbaar is op de muren. Schimmelplekken op de muur, plafond of vloer. En wanneer er druppels of condens tegen het glas van de ramen of kozijnen zitten en wanneer het energieverbruik stijgt.

De gevolgen van vochtproblemen

De gevolgen van vochtproblemen kunnen zeer vervelend zijn. In het ergste geval trekken de schimmelplekken ongedierte als houtworm, zilvervisjes en kakkerlakken aan. Om nog maar te zwijgen over ratten en muizen. Het vocht kan zich ook verspreiden op houten balken en houten vloerdelen, die kunnen gaan rotten. Als er sprake is van overmatig vocht in huis, stroomt de warmte veel sneller weg waardoor je meer gaat stoken. Hierdoor zijn de kosten hoger. Naast dat dit allemaal vervelende gevolgen zijn is er iets nóg belangrijker en dat is je gezondheid. Een vochtig huis is schadelijk voor de longen en luchtwegen.

