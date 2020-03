Tips om te ontspannen in je eigen woonkamer

Aan het einde van een drukke dag of week wil je niets liever dan een heerlijk moment voor jezelf. Dit ultieme moment van ontspanning hoef je niet per se buiten de deur te zoeken.

Hier vind je vier tips om optimaal te relaxen in je eigen woonkamer. Zo laad jij jezelf weer op voor de volgende dag.

1 De perfecte basis: een relaxstoel

Laat de dag achter je en geniet van een avondje voor de tv of van een goed boek vanuit je relaxstoel. Ik hoor je al denken: een relaxstoel? Zijn dat niet die grote, lompe stoelen die Joey en Chandler uit Friends al in hun vrijgezellenflat hadden staan? Die tijden zijn voorbij. Tegenwoordig zijn relaxstoelen moderner en hipper dan ooit. Kies voor een relaxstoel met ‘oortjes’ om je helemaal in te nestelen. Of ga voor een moderne en zachte look en kies voor een twotone-combinatie: leer aan de buitenzijde en stof aan de buitenkant. Maak het jezelf helemaal gemakkelijk en kies aanvullend voor een massagefunctie om er een massagestoel van te maken. Zo creëer jij je eigen wellnessmoment in huis.

2 Verlichting en kleur

Wil je je een rustgevende omgeving? Dan is goede verlichting erg belangrijk. Daglicht zorgt voor ontspanning, dus gooi overdag je gordijnen open. In de avond is gedempt licht fijner. Dit zorgt ervoor dat je lichaam en geest zich alvast voorbereiden op het slapen. Zorg voor sfeerverlichting met warm licht en steek kaarsjes (eventueel met een lekker geurtje) aan, om het ontspanningseffect nog meer te vergroten.

3 Creëer je eigen ‘urban jungle’: zet planten in je woonkamer

Planten zijn niet alleen rustgevend om naar te kijken, ze kunnen je ook heel rustig maken. Denk aan de lavendelplant: de geur van lavendel werkt kalmerend. Alle planten produceren zuurstof, maar wist je dat er ook planten zijn met een luchtzuiverende werking? Deze neutraliseren schadelijke gassen door deze op te nemen en af te breken. Denk hierbij aan een plant als de blauwvaren of een goudpalm. Ga aan de slag en creëer een eigen ‘urban jungle’ in je woonkamer.

4 Maak het af met zachte en warme accessoires

Maak je woonkamer af met zachte en warme accessoires. Kies voor een fijn vloerkleed en ga voor een mooie plaid en kussens voor je bank of relaxstoel. Een vloerkleed geeft gelijk warmte én zorgt voor een warme sfeer. Of kies voor een hippe dierenvacht als een schapenvacht. Deze kun je op meerdere manieren gebruiken: als decoratie voor jouw relaxfauteuil of als vloerkleed op de vloer.

Zo creëer jij van je woonkamer de ultieme plek om te ontspannen.

