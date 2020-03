Netflix-killer Amazon Prime Video bestormt Nederland met lage prijzen

Maud heeft een groot probleem: terwijl de coronacrisis in Nederland in volle gang is, zit zij nog met Tommy in Thailand en moeten ze zo snel mogelijk naar huis. Haar moeder is besmet met het virus en haar vader behoort tot de risicogroep. De hele verdere reis in Thailand is Tommy niet te genieten omdat hij in één klap al zijn werk kwijt is en als ze op het vliegveld staan om terug te vliegen dient het volgende probleem zich aan: Joris stormt op hen af: „Jongens ik heb een probleem. Ik mag niet terug naar Nederland. Ze testen iedereen na de douane op koorts en als je koorts hebt moet je verplicht twee weken hier blijven…”

Ik weet even niet wat ik met deze situatie aan moet. Wat verwacht Joris nou? Dat we bij hem blijven en zijn hand vasthouden tot hij ook naar huis mag? Verbaasd kijk ik hem aan. „Ik vind het heel kut voor je Joris, maar wij kunnen ook niks voor je doen”, antwoordt Tommy al kil voordat ik ook maar iets kan zeggen. Joris kijkt teleurgesteld. Schijnbaar dacht hij echt dat wij misschien bij hem zouden blijven.

„Zouden jullie dan in ieder geval mijn moeder een beetje gerust willen stellen als jullie in Nederland zijn. Ze maakt zich ontzettend zorgen en ze gelooft geen woord van wat ik zeg als ik zeg dat het goed met mij gaat”, vervolgt Joris met tranen in zijn ogen. Ik zie dat Tommy alweer wil gaan snauwen, maar voordat hij zijn mond open kan trekken zeg ik snel: „Ja joh, is goed. Wat is haar nummer?”