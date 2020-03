Lente begonnen! 5 tips voor sfeer in huis

Het lijkt eindelijk gedaan te zijn met de oneindige regenbuien, donkere dagen en de temperatuur loopt weer op in de dubbele cijfers.

Nu de lente in Nederland officieel is begonnen, kriebelt het meteen – ondanks de gekke huidige situatie misschien - om de lentesfeer weer in huis te brengen. In dit artikel vind je 5 tips om de fleurige lentesfeer in huis te brengen.

1 De grote schoonmaak

Een groot deel van de huishoudens in Nederland haalt eerst even flink de bezem door het huis, zowel binnen als buiten. Na de grauwe en donkere wintermaanden is het dan eindelijk tijd om je huis weer een lekker en fris gevoel te geven. Zet je winterspulletjes en je sloffen maar op de zolder, die zien we het komende half jaar even niet meer. Gebruik tijdens de schoonmaak een fris ruikend schoonmaakmiddel om vast de lentegeuren in huis te halen. Zo begint de lente voor jou met een heerlijke schone lei.

2 Voeg kleur toe in je woning

De natuur staat al volle bloei, al die frisse en felle kleuren kom je tegen. Waar tijdens de wintermaanden donkerpaars en bordeauxrood passend zijn, is het nu tijd voor nieuwe lentetinten. Vermijd de donkere kleuren en haal de vrolijkheid in huis. Om de lente in je interieur terug te laten komen, is het verstandig om gebruik te maken van vrolijke kleuren, zoals pasteltinten. Je kunt het toevoegen van de kleuren simpel houden, maar ook groots aanpakken. Een gehele muur verven of een kleurrijke bank in de woonkamer neerzetten benadrukt de accenten. Wil je het toch kleinschalig houden? Dan kan je de focus op details leggen. Gekleurde kussentjes, schilderijen of andere kleurrijke accessoires, kunnen al een hoop sfeer geven.

Foto: Veneta.com

3 Bloemen

Naast leuke accessoires zorgen bloemen ook voor een echte lentesfeer in huis. Opbloeiende en lekker ruikende narcissen en een bosje tulpen mogen dan ook niet ontbreken. Met een abonnement bij Bloomon krijg je wekelijks verse bloemen opgestuurd. Hiermee behoud je altijd een fijne geurimpuls in je huis.

4 Het licht verwelkomen

Dat lentezonnetje gaat natuurlijk ook naar binnen schijnen. Maak gebruik van de natuurlijke lichtinval in je huis, door gebruik te maken van de juiste raambekleding. Overdag wil je dat er voldoende daglicht naar binnen schijnt. ‘s Avonds is het juist heerlijk om je gordijnen dicht te doen en te genieten van je privacy. Wat mooi staat in een lente-interieur is een jaloezie. Je kunt met deze raamdecoratie op maat genieten van een heldere woonkamer en de benodigde privacy.

Foto: Veneta.com

5 De tuin lenteklaar maken

Naast alle benodigde werkzaamheden binnen, is het ook fijn om van een opgeruimde tuin te genieten. Een groot gedeelte om de tuin voor te bereiden op de lente bestaat uit onderhoud van de tuin. Ook je terras aanvegen hoort hierbij. Een mooie en onderhouden tuin is fijn om optimaal van de lente te kunnen genieten.

Geniet van de lente!

