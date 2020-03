Waar je ook heen gaat - naar een belangrijke afspraak, over de catwalk of op die spannende eerste date - je wilt dat je kleding in topconditie is. En we weten allemaal dat inpakken daar over het algemeen niet bij helpt.

Je kleding heb je zorgvuldig opgerold om de schade te beperken, maar als je je koffer opent, blijkt je plan toch niet heel succesvol. Je nette jurkje is lang niet zo net meer en de blouse die je had meegenomen ziet eruit alsof je erin hebt geslapen.

Geïrriteerd zoek je op Google naar tips om gekreukte kleding weer glad te krijgen en ga je aan de slag met een föhn en stijltang, om even later je kleding wanhopig in een afgesloten doucheruimte te hangen met de douche op standje bloedheet. Na een tijdje zijn de kreukels inderdaad minder zichtbaar, maar voelt je kleding aan alsof je door een regenwoud bent gewandeld. Herkenbaar? Gelukkig is er een veel simpelere - en effectievere - manier om je kleding in topconditie te krijgen.

Kreukvrij als een pro

Na Londen, Milaan en Parijs, is het nu de beurt aan Amsterdam. Van 5 t/m 7 maart presenteert Amsterdam Fashion Week de AFW studio editie. De stylisten die daar achter de schermen in de rondte hollen, weten als geen ander hoe je je kleding in topconditie krijg. Ze hebben allemaal dezelfde tool in hun handen: de Philips Steam&Go Plus.

Ook Danie Bles, styliste en eigenaar van Amsterdam Fashion Week, is fan. „Ik heb allerlei oprol en inpaktips, maar feit blijft: het komt er nooit uit zoals het erin gaat. Een portable steamer als de Philips Steam&Go is dan een lifesaver. Hij is klein en licht, waardoor je hem net zo makkelijk meeneemt als een föhn of krultang. Je gooit er wat water in en bent klaar om te stomen. Makkelijker kan eigenlijk niet”, zegt Danie.

Kreukvrije kleding in een handomdraai

Niet alleen voor kleding

De portable steamer is overal bij. Danie gebruikt hem in haar eigen vintage store om klanten te helpen die hun gekochte kleding direct willen aanhouden, op kantoor en bij events om iedereen er piekfijn uit te laten zien en nu dus ook tijdens de Amsterdam Fashion Week - waar er niet alleen kleding mee wordt gestoomd, maar er ook het beddengoed voor de Levi’s show mee wordt strakgetrokken. Danie: „Je gooit ‘m zo in je tas. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen met zo’n gigantisch apparaat!”