Hoe je je relatie goed houdt als je ineens samen in quarantaine zit

Je knipt één keer met je vingers en voor je het weet ben je verplicht om zo goed als 24/7 in het gezelschap van je partner te zijn (als je samenwoont of samen in quarantaine gaat tenminste). Jullie slapen samen, ontbijten samen, en waar jullie wegen normaliter zouden scheiden richting werk, werken jullie nu ook nog eens samen (misschien zelfs aan dezelfde tafel!). In tijden van quarantaine is ademruimte in relaties een schaars goed.

Alsof de coronacrisis an sich nog niet genoeg uitdaging met zich meebrengt, legt het verplicht thuisblijven dus ook nog eens extra druk op relaties.

Veel koppels zijn immers niet gewend om de hele dag én nacht bij elkaar te zijn. En hoewel dat in sommige relaties misschien juist de romantiek aanwakkert, heeft de quarantaine bij andere koppels een tegengesteld effect.

Relatie versus quarantaine

Je loopt elkaar constant voor de voeten, er ontstaan nieuwe routines (én dus ook nieuwe ergernissen) en je kan niet meer even naar de sportschool of de koffiebar om de hoek voor de nodige me-time.

Dit soort situaties kunnen een behoorlijk negatieve impact hebben op relaties. Wil jij ervoor zorgen dat jouw relatie niet stukloopt tijdens quarantaine? Wellicht helpen deze tips:

1. Verander je mindset

Als de omstandigheden om je heen drastisch veranderen, waarom zou je dan niet net zo goed je mindset kunnen veranderen? Beschouw deze uitzonderlijke crisisperiode dan ook als motivatie om meer tolerantie en verdraagzaamheid in het leven roepen. Want hoewel je door het samen thuiszitten misschien een heleboel ergernissen vergaart ten aanzien van je lief, heeft het weinig zin om je om alle kleine dingen druk te maken.

Ja, je ergert je misschien aan het feit dat je partner constant luid aan het bellen is of nooit de was doet, maar dit is niet het ideale moment om chagrijnig te doen. Kortom: verdraagzaamheid, tolerantie en mildheid zijn extra hard nodig om deze periode liefdevol door te komen.

2. Maak afspraken over persoonlijke ruimte

Wonen jullie met z’n tweeën op een beperkte oppervlakte? Dan is het des te belangrijker om afspraken te maken over hoe en wanneer jullie een stukje persoonlijke ruimte kunnen nemen. Want hoe je het ook draait of keert: iédereen heeft op een gegeven moment behoefte aan wat tijd voor zichzelf. Wellicht moet je daar momenteel een beetje creatief in zijn, maar niks is onmogelijk.

Spreek bijvoorbeeld af dat jullie één keer per dag afzonderlijk een wandeling maken. Zonder elkaar, gewoon met je favoriete podcast of muziek in je koptelefoon. Of spreek af dat jullie tijdens de werkuren in afzonderlijke kamers in huis werken en enkel de pauzes samen spenderen. Wedden dat je veel meer van die gemeenschappelijke pauzes gaat genieten?

3. Maak plannen samen

Ja, het coronavirus heeft er misschien voor gezorgd dat jullie reizen en andere plannen buitenshuis moeten staken, maar betekent dat dat je niets leuk meer kan doen samen? Absoluut niet. Denk maar eens aan alle leuke dingen die je binnenshuis kan verrichten.

Houden jullie van koken? Plan dan iedere vrijdagavond een 3-gangenmenu in. Houden jullie van sporten? Daag elkaar dan uit met deze YouTube-work-outs. Wil je iets liefs doen voor je partner in het weekend? Breng hem dan ontbijt op bed. Creëer dus zoveel mogelijk nieuwe, leuke plannen en zorg dat je je hieraan houdt.

4. Doe klusjes in huis

Het is misschien verleidelijk om in tijden van quarantaine de hele tijd op de bank te spenderen, maar erg gelukkig word je daar na enige tijd niet van. In een relatie is het namelijk belangrijk het gevoel te hebben dat je samen iets verwezenlijkt of een project van je to do-lijst kan schrappen.

Deze periode is bijvoorbeeld de ideale gelegenheid om je slaapkamer te schilderen, om je terras aan te kleden met bloemen en planten of te beginnen aan een lenteschoonmaak.

Brainstorm hoe jullie dit willen aanpakken en steek samen de handen uit de mouwen. De voldoening achteraf zal groot zijn, zowel door wat jullie in huis verricht hebben als door het versterkte teamgevoel binnen je relatie.

5. Vergeet het seksuele aspect niet

Seks is een belangrijk onderdeel van je relatie. Toch is het niet zo gek als de lust tussen jullie na een tijdje minder wordt, zeker nu je dag in dag uit bij elkaar bent. Natuurlijk kan je allerlei speeltjes aanschaffen, maar om een duurzame, intieme seksuele connectie op te bouwen en vooral te onderhouden, zal je in elkaar moeten investeren.

Door het seksuele aspect in je relatie niet te vergeten, blijf je het vlammetje in de relatie aanwakkeren. En dat is exact wat veel koppels momenteel kunnen gebruiken.

En misschien nog wel het allerbelangrijkste advies van allemaal: wees lief voor elkaar. Wees begripvol voor elkaars mentale struggles, toon begrip voor elkaars angsten en help je partner waar nodig. Op die manier zetten we een crisissituatie toch nog om in iets moois.