Groene Rotterdamse Stroom

Lokale energiecoöperaties zijn in het hele land aan een opmars bezig. Natuurlijk is niet iedereen bewust bezig met zijn energieverbruik en groene energie, maar van lokale energiecoöperaties mag met recht worden gezegd dat het breed gedragen initiatieven zijn.

Zo ook in Rotterdam, waar de Rotterdamse Energiecoöperatie (REC) actief is.

Wat doet de REC?

Lange tijd liep Nederland behoorlijk achter als het ging om het opwekken van duurzame energie. Langzaamaan is er een kentering te zien en hiervan is onder andere de REC een uitvloeisel. Met een oppervlakte van maar liefst 14,5 vierkante kilometer aan platte daken, heeft Rotterdam het meeste dakoppervlak van heel Nederland. Tegelijkertijd is het percentage Rotterdamse huishoudens dat zonnepanelen op het dak heeft laten leggen het laagste van heel Nederland. De REC wil hier wat aan doen. Al dit dakoppervlak in Rotterdam kan namelijk heel nuttig gebruikt worden door zonnepanelen te laten leggen. Hierdoor kunnen Rotterdammers zelf van hun eigen opgewekte stroom genieten. Ook mensen die geen beschikking hebben over een dak om zonnepanelen op te leggen. Het zoeken naar geschikte daken in Rotterdam is dan ook een kerntaak van de REC, want zo kunnen er zoveel mogelijk zonnepanelen gelegd worden en kunnen er nog meer Rotterdammers van 100 procent schone en Rotterdamse energie profiteren.

Iedereen kan meedoen

Het voordeel van de REC is dat iedere Rotterdammer die zich zorgen maakt over het milieu heel makkelijk kan instappen. Ook al is het niet mogelijk om zonnepanelen op eigen dak te plaatsen, toch is het mogelijk om dan te profiteren van zonne-energie dat van een ander Rotterdams dak is opgewekt. Meedoen kan op diverse manieren. Zo kunnen Rotterdammers lid worden van REC of zelf investeren in zonnepanelen. Wanneer Rotterdammers zelf een investering doen in zonnepanelen die REC aanlegt, profiteren ze van fiscaal voordeel. Vijftien jaar lang hoeft er dan namelijk geen energiebelasting te worden betaald over de afgenomen energie. De meest aantrekkelijke manier om als Rotterdammer mee te doen is energie vergelijken en zo ook daadwerkelijk te profiteren van schone Rotterdamse energie.

Keuze voor zonne-energie

Het plaatsen van zonnepanelen en opwekken van zonne-energie is één. Het distribueren van de opgewekte energie naar de Rotterdammers is een ander punt en vereist een netwerk en specifieke kennis. Gelukkig is er dan de groene energieleverancier Greenchoice. Greenchoice heeft met vrijwel alle lokale energiecoöperaties een contract voor het afnemen van de opgewekte zonne-energie. Hiermee garandeert Greenchoice al haar klanten dat de geleverde energie ook daadwerkelijk groen is en uiteraard lokaal opgewekt. Rotterdammers die dus mee willen doen moeten energie vergelijken en kiezen voor Greenchoice. De Rotterdammer heeft zekerheid van lokale groene energie en bovendien ontvangt REC van iedere klant die overstapt naar Greenchoice een jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding komt weer ten bate van de groene projecten die REC uitvoert.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)