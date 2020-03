Drie woontrends van 2020: een huis als nieuw

Woontrends blijven komen en gaan en daarom kan verandering in je huis niet uitblijven.

Hieronder staan drie opkomende trends van 2020 op een rij die je huis weer als nieuw laten aanvoelen.

Haal meer uit je voordeur

De voordeur is meestal het eerste wat een bezoeker van je huis tegenkomt en tevens ook het laatste als hij of zij je huis verlaat. Een voordeur is daarom een onderdeel van je huis die een bepaalde indruk achterlaat. Een opvallende trend onder voordeuren is de kunststof voordeur. Een groot voordeel van een kunstof voordeur is dat hij erg lang mee gaat. Naast de coole look van een kunststof voordeur heeft de deur ook zeer weinig onderhoud nodig.

New country

Iedereen kent het warme gevoel van een landhuis achteraf met veel rust en ruimte om je heen. Het is leuk om een klassieke vibe terug te brengen met een modern tintje van hedendaags. Dat is waar deze nieuwe look helemaal over gaat: een natuurlijk gevoel met een moderne twist.

In deze trend wordt vooral gebruik gemaakt van hout, zwarte finishes en grijze tinten. De stijl is naar verschillende landen te herleiden. Zo komen er tinten uit Japan samen met Scandinavische stijlen naar voren. Een echt countrygevoel komt echter pas naar boven als er een Australische outback aan toegevoegd wordt. De new country-trend zorgt voor een schone uitstraling met een mooi karakter.

Foto: Colourbox

Verbind huis en tuin

Vroeger werden het interieur en de tuin gezien als twee verschillende onderdelen van een woning. Tegenwoordig wordt er niet meer zo zwartwit gekeken en moet het interieur mooi overgaan in een goed verzorgde tuin. Zo kan je doormiddel van het naar binnenhalen van mooie planten er al voor zorgen dat er een mooie overloop ontstaat. Heb je niet zoveel ruimte, maar wil je er toch voor zorgen dat je tuin een beetje naar binnenkomt? Dan kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van natuurlijke producten in je huis. Je kunt de verbinding tussen huis en tuin nog versterken door gebruik te maken van een kunststof schuifpui. Dit zorgt er namelijk voor dat je gemakkelijk van buiten naar binnen kan, waardoor je tuin en je interieur echt in verbinding staan.

