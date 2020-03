De 8 spannendste miniseries op Netflix om te bingen in het weekend

Tenzij je een vitaal beroep beoefent, zit je nu thuis. Waarschijnlijk kun je nog wel thuiswerken en gaat het leven gewoon door, maar het is alweer bijna weekend. En dan?

Je kunt niet naar de kroeg, de sportschool is gesloten, er is geen sport op tv en je mag zelfs niet op bezoek bij je maten. Wat moet je dan? Precies, Netflix aanslingeren. Wij hebben alvast acht spannende miniseries voor je gevonden waar je in een weekend (of zelfs binnen een dag) doorheen bent.

Waarschijnlijk is je agenda leeg voor dit weekend, maar daar gaan wij verandering in brengen. Op Netflix vind je namelijk een behoorlijk aantal spannende miniseries. Een miniserie is in feite een lange film opgeknipt in een aantal losse delen. Meestal bestaat deze uit vijf a zes afleveringen. Dit maakt een miniserie perfect om binnen een weekend of dag te bingen.

De spannendste miniseries op Netflix

Maar dan de hamvraag: welke moet je gezien hebben? Wij zijn in ons archief gedoken en zijn op zoek gegaan naar onze favoriete spannende miniseries die op Netflix staan. We hebben er uiteindelijk acht gevonden die je gegarandeerd op het randje van je stoel weten te houden.

1. Bodyguard

Aantal afleveringen: 6

Totale speelduur: 6 uur

Als er één miniserie is die ons meteen te binnen schoot, dan is het Bodyguard. Deze serie met Richard Madden verscheen in 2018 en geeft een nieuwe dimensie aan het woord spannend. We volgen in Bodyguard een oorlogsveteraan die een terreuraanslag verijdelt en vervolgens bodyguard wordt van een politica met nogal extreme opvattingen die op de kill list van menig terrorist staat. Het resultaat is één van de beste series op Netflix. Een absolute must-see.

2. The Spy

Aantal afleveringen: 6

Totale speelduur: 5 uur en 20 minuten

Je kent hem waarschijnlijk als Ali G, Borat en The Dictator, maar Sacha Baron Cohen heeft ook een serieuze kant. In The Spy speelt hij een Israëlische geheime agent in de jaren ‘60. Zijn missie is om de Mossad te bespioneren en gaat daarvoor undercover in Syrië. Een spannende politieke thriller die bewijst dat Sacha Baron Cohen veel meer is dan alleen een grappenmaker.

3. Giri/Haji

Aantal afleveringen: 8

Totale speelduur: 7 uur en 30 minuten

Een eigen serie van Netflix die vorig jaar veel lof kreeg is Giri/Haji. Deze Original gaat over twee broers. De een is een nette politie inspecteur die in Tokio werkt, de ander een meedogenloze huurmoordenaar van de Japanse maffia. Beiden komen elkaar weer tegen in Londen waar een maffia-oorlog op het punt van uitbreken staat. De perfecte opzet voor een spannende serie vol actie en plotwendingen.

4. Dracula

Aantal afleveringen: 3

Totale speelduur: 4 uur en 30 minuten

Netflix winkelt regelmatig bij de BBC. Zo werd verscheen begin dit jaar de Britse serie Dracula op de streamingdienst. Een nieuwe vertelling van het welbekende verhaal van Bram Stoker. We gaan dus terug naar het Victoriaanse Londen zo rond het einde van de negentiende eeuw. Dit is namelijk het speelveld waarin Dracula het opneemt tegen vampierjager Van Helsing. Een zeer geslaagde en vooral duistere hervertelling van een legendarisch verhaal.

5. Maniac

Aantal afleveringen: 10

Totale speelduur: 6 uur en 30 minuten

Een miniserie die zich minder makkelijk laat omschrijven is Maniac. In deze Netflix serie duiken we namelijk dieper in de menselijke geest. Maniac gaat namelijk over een twee mensen, gespeeld door Jonah Hill en Emma Stone, met psychische problemen die zich aanmelden voor een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat alleen wel een stuk verder dan praatsessies en hypnose.

6. Collateral

Aantal afleveringen: 4

Totale speelduur: 3 uur en 50 minuten

Dat ze bij de BBC goed zijn in miniseries is inmiddels wel duidelijk, maar we gooien er gewoon nog eentje in. Collateral gaat over een detective in Londen die zich bezighoudt met de moord op een pizzabezorger. Dat klinkt misschien niet heel spannend, maar al snel stuit ze op een web van samenzweringen tussen smokkelaars, drugsdealers en zelfs spionnen.

7. Godless

Aantal afleveringen: 7

Totale speelduur: 7 uur en 30 minuten

Het Western genre is de laatste jaren niet bijzonder populair, maar dat weerhield Netflix er niet van om in 2017 een Western miniserie te maken. Godless gaat over een criminele bende die op wrede wijze het Wilde Westen terroriseert. Ze zijn namelijk op zoek naar een voormalig lid die tegenwoordig verblijft in een stadje waar alleen vrouwen wonen. Maar vergis je niet! Deze dames zijn keihard en laten zich niet zomaar opzij zetten.

8. Deep Water

Aantal afleveringen: 3

Totale speelduur: 3 uur en 30 minuten

Een iets oudere serie, maar daarom niet minder interessant, is het Australische Deep Water. Deze verscheen in 2016 en gaat over een rechercheur die in haar thuisstad Bondi Beach een moord op een homoseksuele man ontdekt. Op het eerst oog een gewone moordzaak, maar de man blijkt een link te hebben met de dood van haar broer. Wat volgt is een spannende klopjacht die opeens heel persoonlijk blijkt.

Netflix bonus: The Irishman

Met een speelduur van drie en een half uur behoort The Irishman tot de langste films op Netflix. Zo’n lange zit is niet aan iedereen besteed en daarom kun je deze film ook opknippen. Er zijn namelijk een paar momenten waarop je gemakkelijk even kunt uitstappen.