6 ideeën om extra geld te verdienen (nu je tijd over hebt)

Wat doe jij met die extra vrije tijd deze weken? Je favoriete series bingewatchen, je uitsloven in de keuken óf extra geld verdienen door te starten met een side hustle? Oftewel: een extra baantje dat je in de vrije tijd doet voor wat extra geld.

En nu we allemaal veel meer vrije tijd hebben in deze quatantainedagen, is het het ideale moment om te beginnen met dat bijbaantje. Ook fijn: bijna al deze side hustles doe je gewoon vanuit huis.

1. Creatieve dingen verkopen op Etsy

Dit is hét moment om te investeren in je eigen creativiteit. Vind je het leuk om te borduren, breien, haken, schilderen of digitaal te illustreren? Neem eens een kijkje op Etsy. Op Etsy worden onwijs veel verschillende creatieve dingen verkocht, en daar zouden jouw kunstwerkjes zomaar eens tussen kunnen staan.

Het starten van zo’n Etsy webshop vergt wat tijd en aandacht, maar als het eenmaal loopt en je er genoeg tijd in kunt investeren, kun je er een aardig zakcentje mee verdienen. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Foto: Getty images

2. Bied diensten aan op Fiverr

Ben jij een pro in het ontwerpen van logo’s, weet je veel over SEO, kun je goed illustreren of weet je heel goed hoe je een podcast moet editen? Neem dan eens een kijkje op Fiverr. Op Fiverr verkopen mensen hun diensten.

Het grote verschil tussen Fiverr en Etsy is dat Fiverr over het algemeen allemaal online is. Wat er dan allemaal op Fiverr aangeboden wordt? Van het ghostwriten van e-books en scripties tot online lessen over voeding en afvallen, tot het vertalen van documenten en het opzetten van crowdfunding. Kortom: als je érgens goed in bent, dan is de kans groot dat je het kunt verkopen op Fiverr.

3. Online kleding verkopen

Deze is speciaal voor mensen met een uitpuilende kledingkast (ja, we hebben het tegen jou). Waarschijnlijk hangen er in jouw kledingkast items die je maar één of twee keer gedragen hebt. Verkoop ze! Met het verkopen van kleding op United Wardrobe of Vinted.

Wil je het nog groter aanpakken? Als je goed bent in het scoren van goedkope pareltjes, dan zit daar natuurlijk ook een business model in. Koop toffe kleding voor een klein prijsje, en verkoop ze voor meer. Tel uit je winst.

Foto: Getty Images

4. Begin met TikTok (en wordt beroemd)

Is het stiekem jouw droom om TikTok-famous te worden? Dan is het nu de uitgelezen kans om te beginnen. Leer bijvoorbeeld deze TikTok-dansjes uit je hoofd. Met skills, de juiste instelling en - vooruit, laten we eerlijk zijn - een flinke portie geluk heb jij via de populaire app zomaar een een sponsordeal te pakken.

5. Start met een podcast of YouTube

Ben je een geboren entertainer, of kan je niet ophouden met kletsen? Start dan je eigen YouTube-account, of begin een eigen podcast. Wij weten ook: dit is niet direct de grootste inkomstenbron en het gaat wellicht lastig worden om meteen groot te worden. Maar als je niet opgeeft en iets unieks toe te voegen hebt met je video’s en/of podcast, kunnen ook hier toffe samenwerkingen uitkomen.

En besef: je hoeft dit niet fulltime te gaan doen. Als je het leuk vindt om dit in je (extra) vrije tijd te doen, dan zijn alle extra centen die je ermee verdient alleen maar mooi meegenomen.

6. Op kinderen passen en honden uitlaten

Ken je mensen die op dit moment in de zorg werken, of die het land op een andere manier draaiende houden? Misschien hebben zij kinderen waar je op kunt passen, of een hond die je kan uitlaten. In deze moeilijke tijden wordt jouw hulp vast gewaardeerd. Je kunt hier een klein bedrag voor vragen, maar je kunt jouw hulp natuurlijk ook gratis aanbieden.