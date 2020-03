11 leuke dingen om nu binnen te doen met je kids

Snel berekenen of je nog genoeg wc-papier in huis hebt? Een Duitse website helpt je uit de brand.

Velen vragen zich af waar het precies vandaan komt, maar feit is dat wc-papier momenteel een van de meest gewilde producten in de supermarkt is. Er is geen reden om massaal wc-papier in te slaan, mocht je in de winkel toch goedgevulde schappen tegenkomen. Maak je je toch druk om je voorraad, dan kun je terecht op Blitzrechner.de.

Hoeveel wc-rollen heb je nog in huis en hoe vaak wordt het toilet in jouw huishouden per dag gebruikt. Dat is de 'snelle modus' waarmee op de website gerekend wordt. Wil je een uitgebreide berekening, dan kun je aanvullende informatie invullen als het aantal velletjes per rol, het aantal vegen per keer en de geplande dagen in quarantaine.