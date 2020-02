Tips voor een 2020-proof interieur

Met het huidige tekort aan woningen en de stijgende huurprijzen blijven steeds meer Nederlanders in hun huis of appartement wonen. Maar wat doe je wanneer je intussen bent uitgekeken op het interieur?

Tijd voor een woninginrichting die helemaal 2020 is.

Want als wij massaal verthuizen (je leest het goed, verthuizen), zo noem je het ik-geef-mijn-fijne-huisje-een-make-over gedrag, dan willen wij niet tien jaar lang tegen dezelfde gordijnen aankijken. En volgens experts zal de woningmarkt de komende jaren nog niet omslaan, dus tijd voor de mini-metamorfose.

Welke interieurtrends zijn dit jaar hot?

Laten we beginnen bij het begin. Om de make-over snel en soepel te laten verlopen, is een tijdsplanning wel zo praktisch. Want hoe groot wil je het aanpakken? Heb je geen zin in een hele renovatie, die stressvolle verbouwing, of ontbreken de uitgebreide klus-skills? Ga dan voor een mini-metamorfose. Met verf, stoffering of een nieuw vloerkleed zet je binnen een of twee dagen al een compleet nieuwe woonstijl neer. Goed idee? Start dan met het maken van een moodboard.

Voorpret

Jouw unieke moodboard helpt je om in kaart te brengen wat jouw unieke woonstijl is. Neem de tijd en verzamel knipsels, afbeeldingen en ideeën. Of ga online, helemaal 3.0 met een Pinterest-board, voor eindeloze input. Kleine moeite, groot plezier en leuk voor jouw vrijdagavond op de bank. Vraag je af van welke kleuren en materialen je blij wordt. Klopt jouw compositie of mis je nog iets? Hier vind je vier trends die in een 2020-interieur niet mogen ontbreken.

1 Verf

Wil je flink uitpakken, dan is de trendkleur Chinese Porcelain écht een keer wat anders. Met dit royale blauw kan je verschillende sferen creëren. In combinatie met wit ontstaat door dit krachtige blauw een maritieme look, als een wijds uitzicht over de zee. De combinatie blauw-koper geeft jouw woonkamer of slaapkamer een warme en chique uitstraling. Kies voor oosterse accessoires en je haalt het vakantiegevoel van een prachtige plek ergens in Thailand in huis.

Voor de liefhebbers van een rustgevend interieur en pasteltinten is er de tegenhanger: Tranquil Dawn. Deze zachte kleur groen heeft een natuurlijke uitstraling. Samen met aardetinten en grote kamerplanten ontstaat een verbinding naar jouw tuin, zeker als je dit in een kamer met openslaande deuren toepast. Nog meer oer-kleuren zoals koper en beige geven wat variatie. Want in een harmonisch interieur kan je uitstekend relaxen na een drukke werkdag. Lekker wegdromen op de bank.

2 Prints

Over wegdromen gesproken. Dat lukt makkelijker wanneer je naast effen kleuren ook prints toevoegt aan je interieur. Dierenprints zijn in 2020 erg populair, van luipaard tot krokodil. Volg de zwierige lijntjes van zo’n patroon en jouw gedachten dwalen af naar exotische vakantieoorden. Nu nog een glaasje wijn erbij en het vakantiegevoel is compleet.

Minder tropisch ingesteld? Dan is een grafisch patroon jouw 2020-ding. Dit betekent niet automatisch een bruinoranje honingraat retro design. Denk bijvoorbeeld aan kussenhoezen, dekens of gordijnstoffen met een subtiel patroon met 3D-effect. Dit zijn de puntjes op de i voor het moderne, strakke wit-staal-grijs interieur van een loft of een stoere man cave.

3 Bloemetjesbehang

Ook een van dé interieurtrends van 2020. Maar dan niet het antieke Queen-Ann-stijl-behang met de zachtroze, fragiele bloemetjes passend bij porseleinen theekopjes. Nee, het mag kunstig en groots. Een kleurrijk, weelderig boeket zoals van Rembrandt. Een mooie mix van pioenrozen, lelies, hortensia’s en Hollandse tulpen. Prachtig voor op één muur van jouw trendy woonkamer.

4 Smart home

Mooi, al die nieuwe kleuren, prints en dessins. Maar 2020 staat ook in het teken van innovatie en duurzaamheid, energiebesparing en onze ecologische voetafdruk. En wanneer je de mail, tikkies en social media lekker makkelijk via jouw smartphone regelt, dan wil je dit toch ook een slim interieur? Er zijn steeds meer smart home-oplossingen. Je kan niet alleen de thermostaat via een app op jouw mobiel besturen, ook de verlichting in huis is programmeerbaar.

Vergeten de verwarming uit te zetten voordat je een weekendje weg ging? Dat is zó 20e eeuw, want er is een appje voor. Met raamdecoratie die je digitaal kan besturen bepaal je op ieder moment wanneer men wel of niet inkijk in jouw woonkamer heeft. Laat het lijken alsof er wél iemand thuis is en schrik inbrekers af. Door smart home-oplossingen kan je daarnaast 24/7 inspelen op weersveranderingen. Zo stem je jouw energieverbruik af op de buitentemperatuur en bespaar je op stookkosten.

Genoeg inspiratie opgedaan? Dan is het tijd om jouw woninginrichting make-over te realiseren. Hup, van die bank af. Stroop de mouwen op. Motiveer vrienden en familie om samen de klus te klaren. En wie weet is het nog gezellig ook.

