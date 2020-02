De gedachte aan varen roept ongetwijfeld meteen beelden van warme zomerdagen op. Maar wist je dat je ook prima kunt varen in de winter?

Winters varen heeft zo zijn eigen charme: stilte, een prachtig winterlicht, een sprookjesachtig landschap en een dampende mok chocolademelk of glas glühwein aan boord. Hier vind je tien tips om te varen in de winter.

1 Maak je boot winterklaar

Veel liefhebbers laten hun boot in de winter stof vangen. Varen wordt toch vooral als iets ‘zomers’ gezien. Dat is het zeker niet, maar het kost wel iets meer voorbereiding. Geef je boot een grondige schoonmaakbeurt en maak hem winterklaar. Dit kun je bijvoorbeeld aan de hand van een checklist doen.

2 Check het weerbericht voor vertrek

Zeker in de winter geldt: laat je niet verrassen door het weer. Check het weerbericht dus dubbel voordat je het water op gaat. Een onverwacht buitje kan namelijk flink roet in het eten gooien. Stormt of sneeuwt het, dan is het misschien überhaupt niet zo’n goed idee om te gaan. Zorg er ook altijd voor dat je eventueel terug naar het vertrekpunt kunt, want het weer blijft – zelfs als je het weerbericht obsessief elke vijf minuten checkt – onvoorspelbaar.

3 Houd rekening met de openingstijden van bruggen, sluizen of kanalen

De openingstijden van bruggen, sluizen of kanalen wijken af in de winter. Ze gaan in deze periode minder vaak open. Controleer dit goed en pas hier je route op aan. Wanneer de winterperiode precies van start gaat verschilt per regio. Je kunt de tijden vinden op vaarweginformatie.nl.

4 Neem een opgeladen telefoon en powerbank mee

Zorg ervoor dat je telefoon helemaal is opgeladen én dat je een goede powerbank mee hebt. Pech zit zeker in de winter in een klein hoekje, dus kun je in ieder geval contact maken met het vasteland. Bovendien zou het zonde zijn als je niet een paar jaloersmakende kiekjes van het winterse landschap schiet.

Foto: ANP

5 Zorg voor voldoende verlichting

Een wezenlijk verschil met de zomer is het daglicht. Het wordt in de winter veel vroeger donker, dus goede verlichting is onmisbaar. Neem goede lampen mee en ook reflecterende kleding kan zeker van pas komen.

6 Kleed je goed aan

Genoeg kleding meenemen lijkt een open deur, maar je kunt je flink vergissen in hoe koud het is. Op het water is het altijd net wat kouder dan op het land. Je vaartocht is niet alleen een stuk minder leuk als je vergaat van de kou, je loopt ook het risico dat je onderkoeld raakt.

Laagjes is het toverwoord. Dan zit je altijd goed, ook als het winterzonnetje onverhoopt gaat schijnen. Je kunt in ieder geval niet zonder een warme trui, jas, handschoenen, goede sokken en waterdichte schoenen met goede grip. Ook thermo-ondergoed is geen overbodige luxe.

7 Neem genoeg eten en drinken mee

Genoeg eten en drinken aan boord meenemen is in de winter essentieel. Je lichaam verbrandt de calorieën door de kou namelijk razendsnel. Vermoeidheid, concentratieproblemen en zeeziekte liggen dan op de loer. Vergeet ook vooral niet om drinkwater mee te nemen, want veel drinkwaterpunten zijn in de winter afgesloten. Drink voldoende water om uitdroging te voorkomen. En het is best fijn als je kunt opwarmen met een warme drank als koffie, chocolademelk of thee.

8 Zorg voor voldoende gas en brandstof

Bij lage temperaturen kost het meer energie om de boot warm te houden, waardoor je er meer gas en brandstof dan normaal doorheen jaagt. Waak dus voor een brandstof- en gastekort en zorg dat je voldoende hebt. Je kunt beter te veel dan te weinig bij je hebben.

9 Pas op voor gladheid

In de winter moet je extra oppassen met gladheid door vorst. In de zomers zijn steigers ook glad, maar dat is nog niets vergeleken met de winter. Bij lichte vorst kunnen houten steigers licht aanvriezen en dat kan best gevaarlijk zijn. Daarnaast kan de boot zelf ook behoorlijk glad worden.

Foto: ANP

10 Zoek de mooiste winterroutes uit

Zodra jij klaar bent om met je boot de winterse wateren te veroveren, is het tijd om een route uit te stippelen. Nederland is een echt waterland, dus rivieren en meren genoeg. De Amsterdamse grachten lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor een winterse rondvaart en met je rubberboot in de Biesbosch ervaar je een waar winter wonderland.

