De populairste elektrische auto’s van nu

In Nederland is elektrisch rijden een belangrijk punt op de duurzame agenda. Om ervoor te zorgen dat iedereen in 2021 een elektrische auto heeft, neemt de overheid diverse maatregelen. Welke auto’s zijn ‘in’?

Grote automerken spelen in op de vraag naar elektrisch rijden en introduceren continu nieuwe modellen.

Opvallend hierbij is dat Nederland op het gebied van elektrisch rijden flink vooroploopt ten opzichte van andere Europese landen. Hier vind je in verhouding bijvoorbeeld meer laadpalen dan in andere landen. Daarnaast wil de overheid ervoor zorgen dat elektrisch rijden goedkoper wordt en rijden op benzine of diesel juist duurder. Hierdoor wordt er vanaf 2020 een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s aangeboden. Op die manier moet elektrisch rijden aantrekkelijker worden voor de particuliere en zakelijke klant. Anno 2020 is er al een aantal elektrische auto’s waarvan de kans groot is dat je ze in Nederland op de weg kunt spotten. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Tesla of de Nissan Leaf? De verwachting is dat je dergelijke auto’s de komende jaren dus alleen maar meer kunt zien. Wie weet rijd je binnenkort zelf wel in een van onderstaande populaire elektrische auto’s.

Elektrische auto’s van Tesla nog steeds populair

De diverse modellen van Tesla blijven in Nederland populair op het gebied van elektrische auto’s. Dat is niet heel vreemd: Tesla is een van de eerste grote bedrijven die elektrisch rijden introduceerde. In 2019/2020 is de aandacht voornamelijk gericht op Tesla Model S en Tesla Model 3. Model S werd in 2013 met open armen ontvangen door autoliefhebbers met een voorkeur voor tech en duurzaamheid. Wat er toen gebeurde met dat model gebeurt een aantal jaren later met Model 3 van Tesla. Dit model kwam begin 2019 uit. Het duurde niet lang voordat Tesla Model 3 de best verkochte elektrische auto van Nederland in 2019 werd.

Nissan Leaf als elektrische auto

Ook het nieuwste model van de elektrische Nissan Leaf die in 2019 werd uitgebracht, gaan we dit jaar veelvuldig op de Nederlandse wegen zien. De allereerste Nissan Leaf kwam al in 2011 in Nederland en werd in eerste instantie voornamelijk als deelauto gebruikt. Momenteel zien steeds meer particulieren de voordelen in van deze ruime auto, waardoor de Leaf veelvuldig gebruikt wordt door gezinnen en anderen die een grote auto willen. Een van de grootste redenen dat de Nissan Leaf zo populair is, is de betaalbaarheid ervan. Nederlanders zijn gek op kwaliteit voor een lage(re) prijs en kiezen daarom massaal voor dit merk. Tel daarbij op dat particuliere laadpalen en laadkabels steeds betaalbaarder worden en je hebt een goede deal.

BMW i3 veelvuldig verkocht in 2019

Ben je fan van BMW dan is de elektrische BMW i3 zeker iets voor jou. Deze elektrische auto was de tweede helft van 2019 zo populair in Nederland dat de auto vanaf augustus vaker verkocht werd dan de hierboven genoemde Tesla Model 3. Je herkent de BMW i3 aan de zogeheten suicide doors; dat zijn achterdeuren die precies andersom opengaan. Daarnaast wordt de auto geroemd om de hoge actieradius: na slechts 3 uur opladen profiteer je al van een actieradius van 310 kilometer. Hoewel de BMW i3 al zeven jaar geleden op de markt kwam, zien we de populariteit van deze elektrische auto alleen maar stijgen. Sterker nog: deze auto werd in 2019 meer verkocht dan het jaar ervoor. De verwachtingen voor 2020 zijn dan ook hooggespannen, juist nu elektrisch rijden toegankelijker wordt voor particulieren.

Elektrisch rijden in 2020

Naast de bestaande populaire elektrische auto’s hebben bekende automerken verschillende nieuwe elektrische auto’s in ontwikkeling. In 2020 kun je daarom een groot aantal nieuwe auto’s met stekker verwachten. De Polestar 2 is bijvoorbeeld zo’n auto waar veel liefhebbers naar uitkijken: dit minimalistische model is volledig elektrisch, heeft vijf deuren en beschikt over een actieradius van maar liefst 500 kilometer. De prijs liegt er dan ook niet om: voor de Polestar 2 betaal je maar liefst rond de 60.800 euro. Om de kosten iets te drukken, kun je kiezen voor betaalbare laadkabels en/of -palen van CableSoolutions. Natuurlijk kun je ook het totaalplaatje iets goedkoper maken: de Mustang Mach-E van Ford is een elektrische SUV en een stuk goedkoper dan de Polestar 2. Het grote voordeel van een SUV is dat je meer ruimte hebt en dat het accupakket in verhouding groot is. Tot slot is de Volkswagen ID.3 een auto om naar uit te kijken dit jaar: deze betaalbare elektrische auto wordt zelfs gezien als dé belofte van dit jaar door het ‘gewone’ Volkswagen-karakter, maar dan volledig elektrisch.

