De mooiste Nederlandse parken om je hond uit te laten

In Nederland zijn we echte hondenliefhebbers, we hebben met z’n allen namelijk 2.200.000 honden. En die moeten worden uitgelaten.

Een hoop mensen vinden het heerlijk om een lang stuk te wandelen met hun viervoeter. Lekker de natuur in met je huisdier is natuurlijk ook geen verkeerde bezigheid. Het is in Nederland ook heel goed te doen. Er zijn meer dan genoeg prachtige parken waarin je je hond uit kunt laten.

Teken en vlooien

Zorg wel dat je goed voorbereid bent. In Nederland zijn het hele jaar namelijk in meer of mindere mate vlooien en teken actief. Het piekseizoen voor vlooien en teken begint doorgaans in het voorjaar, maar eigenlijk moet je het hele jaar door zorgen voor een goede bescherming tegen die ‘beestjes’. Bijvoorbeeld met de vlooien- en tekenband van Seresto. Zo kun je veilig op pad met je hond. Daar zijn ook andere producten als hondenriemen en halsbanden te vinden.

Onderschat de gezondheidsproblemen niet die vlooien en teken bij je hond kunnen veroorzaken. Door vlooien ontstaan huidontstekingen en ze zorgen voor veel jeuk. Ook zijn ze een belangrijke oorzaak voor lintwormbesmettingen. Teken zorgen ook voor jeuk en huidontstekingen, maar kunnen zelfs de ziekte van Lyme overbrengen. Als je de bescherming helemaal op orde hebt, gaan we terug naar de parken. Waar kun je terecht voor een heerlijke wandeling? Zes tips.

Foto: Colourbox

1 Stadspark Staddijk

Het Stadspark Staddijk ligt in Nijmegen, in de wijk Dukenburg om precies te zijn. Vanuit de stad loop je zo de natuur in. Het park is voor iedereen toegankelijk, de paden zijn namelijk verhard, hierdoor is het ook nog eens rolstoelvriendelijk. Het park is ruim opgezet en de honden mogen bijna overal loslopen. Alleen niet als er schapen aanwezig zijn natuurlijk (dat is drie keer per jaar het geval).

2 Kralingse bos

Ook het kralingse bos in Rotterdam is een fantastisch park om je hond uit te laten. Er is zelfs een hondenstrand te vinden in het park, hier mogen honden het hele jaar loslopen. Let in de andere gebieden wel goed op. Het kan namelijk per gebied en zelfs per periode van het jaar verschillen of honden los mogen lopen of niet. Het gebied is ontzettend groot, meer dan genoeg verschillende routes dus.

3 Het Westerpark

In Amsterdam zijn er natuurlijk genoeg mooie parken te vinden, maar het Westerpark springt er tussenuit. Ook hier mogen honden in het grootste gedeelte vrij rondlopen. Het park is perfect om met je huisdier een lange wandeling te maken. Een nadeel is dat het park niet echt geschikt is voor rolstoelgebruikers. Het is zeker de moeite waard om hier een keer heen te gaan.

Westerpark, Amsterdam. | Unsplash / Quaid Lagan

4 Het Vondelpark

Nu we het toch over Amsterdam hebben, kunnen we het Vondelpark natuurlijk niet vergeten. Ook hier komen een hoop mensen voor een heerlijke en vooral gezellige wandeling. Het park is behoorlijk druk, houd hier dus rekening mee. De één vindt het juist leuk, en de ander vindt het niks. Honden mogen overal loslopen.

5 Oosterhout

Als je in Brabant woont of bent is het zeker de moeite waard om een keer met je hond te gaan wandelen in Oosterhout. Hier zijn meer dan genoeg leuke parken te vinden. Bijvoorbeeld het Oosterheide Park en het Lukwelpark worden door een hoop mensen bezocht. Naast dat je door een prachtige omgeving kunt wandelen, is er ook veel zwemwater voor je hond te vinden.

6 Brunssum

We sluiten deze lijst af met de parken in Brunssum. Net als in Oosterhout zijn hier meerdere parken en gebieden waar je kunt wandelen met je hond. Zo is er de Heksenberg op de Brunssummerheide. Verder kun je terecht in het Emmapark of Hemelder Park. Het zijn stuk voor stuk prachtige gebieden waar je een mooie wandeling kunt maken. Bijna overal mag je hond los lopen.

Er zijn meer dan genoeg parken in Nederland te vinden, zowel in de vrije natuur als in de stad. Het lijkt er bijna op, of er in ieder stad een speciaal park voor honden aangelegd is. Kijk daarom eens verder dan je eigen stad of dorp en verken de vele parken die door heel Nederland te vinden zijn.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)