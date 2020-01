Zo maak je prachtige, mysterieuze selfies met je smartphone

Rochella is bevallen van Luca en Maud is op slag verliefd op de kleine spruit. Levi lijkt zich te ontpoppen als een ware vader, maar spreekt ondertussen wel met een mysterieuze vrouw af voor het ziekenhuis (een uur na de bevalling). Als Maud na een lange dag eindelijk thuiskomt staat haar moeder ineens op de stoep. Haar moeder heeft een weekendtas in haar handen: „Ik ben het helemaal zat bij je vader Maud. We hebben ruzie gehad en ik kan gewoon niet meer met die man in één ruimte zijn. Mag ik alsjeblieft de komende tijd even bij jou logeren?”

Pfff, wie had dat gedacht, dat mijn moeder op haar 52e nog bij mij zou aankloppen om in mijn studentenkamer te slapen. Mijn emoties lopen over, aan de ene kant stroom ik over van liefde van Luca, aan de andere kant brokkelt mijn hart langzaam af door de scheiding van mijn ouders.

Kerst anders dan anders