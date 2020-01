'Suikerroes is vergelijkbaar met shot harddrugs'

Je hebt het vast wel eens meegemaakt. De ‘rush’ die je kan voelen na het eten van een stuk taart of een zak chips. Nu blijkt deze ‘rush’ vergelijkbaar met een shot harddrugs.

Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Aarhus in Denemarken. Na het eten van voedsel met een hoog suikergehalte wordt het opioïdensysteem van de hersenen geactiveerd. Dat zorgt vervolgens voor grote veranderingen in de afgifte van het gelukshormoon dopamine.

Suikerwater

De onderzoekers kwamen dit te weten door suikerwater te voeren aan een groep varkens. Na twaalf dagen werd duidelijk dat suiker voor dramatische veranderingen zorgde in de hersenen. „Vergelijkbaar met de effecten van het nemen van verslavende drugs."

Michael Winterdahl, een van de onderzoekers zegt daarover: „De conclusie is duidelijk: suiker beïnvloedt het beloningscircuit van de hersenen, op een manier die vergelijkbaar is met wat we waarnemen bij een drugsverslaving. Na amper twaalf dagen suikerinname konden we grote veranderingen zien in de dopamine-en opioïdesystemen van de hersenen. Dat laatste systeem, dat nauw in verband staat met gevoelens van welzijn en plezier, wordt al geactiveerd na de allerlaatste suikerinname.”

Zorgwekkend

De effecten van suiker op het dopamine- en opioïdensysteem is volgens de onderzoekers zorgwekkend, omdat het het natuurlijke beloningssysteem van onze hersenen in de war kan brengen. Normaal gesproken reageert ons beloningssysteem namelijk alleen bij betekenisvolle of gelukkige momenten.

„Het is tamelijk problematisch dat suiker al zo’n grote invloed heeft na amper twaalf dagen. We zijn allemaal op zoek naar een dopaminerush en het bijbehorende geluksgevoel. Als we merken dat suiker ons een grotere kick geeft dan bijvoorbeeld een echte betekenisvolle ervaring, is het geen wonder dat we daar sneller naar zullen teruggrijpen”, concludeert Winterdahl.