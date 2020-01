Maak van je slaapkamer een suite met de slaapkamertrends 2020

Januari is voor veel Nederlanders dé maand voor een vroege voorjaarsschoonmaak, een verbouwing of een verandering in huis. En wat dacht je van de slaapkamer?

Een nieuw jaar staat voor veel mensen gelijk aan een nieuw begin. Met een paar goede voornemens op zak heb je in ieder geval het gevoel dat je het nieuwe jaar aan kunt. Om goede voornemens leuk te maken en daadwerkelijk uit te voeren, is het zaak om jezelf uit te dagen. Ben je bijvoorbeeld van plan om je woning in 2020 een boost te geven? Dan raden we je aan om te beginnen met de slaapkamer. De slaapkamer is immers dé ruimte in je woning waar je je compleet moet kunnen ontspannen. Het is dus van groot belang dat deze ruimte de mogelijkheid biedt voor een welverdiende nachtrust. Daarom hebben we de mooiste slaapkamertrends voor 2020 voor je verzameld, zodat je in het nieuwe jaar direct aan de slag kunt.

Comfort belangrijker dan ooit

Het klinkt misschien vreemd dat comfort in de slaapkamer nóg belangrijker is dan eerder, maar door diverse (technologische) ontwikkelingen is er gewoonweg meer mogelijk in de slaapkamer. Natuurlijk is het leuk als je slaapkamer er leuk uitziet, maar wie wil nou een mooie slaapkamer wanneer je er niet goed kunt slapen? Precies: tijd om eens te kijken naar hoe comfortabel jouw bed en/of matras is. Steeds vaker zien we dat mensen voor grotere, luxere en betere boxspringbedden gaan. Hiervoor betaal je wellicht iets meer dan voor het gemiddelde bed, maar in de meeste gevallen slaap je ook een stuk beter.

Aangepaste bedden

Een andere opvallende ontwikkeling binnen ‘comfortabel slapen’ is dat er vaker gekeken wordt naar mensen die bepaalde zorg nodig hebben en daarvoor aangepaste bedden moeten hebben. Dit soort speciale bedden, zoals een eenvoudig verstelbaar hoog laag bed, zien we tegenwoordig niet alleen meer in speciaalzaken; ze zijn toegankelijker dan eerder en worden bijvoorbeeld ook gewoon via internet verkocht. Je kunt je slaapkamer vandaag de dag dus gemakkelijker helemaal aanpassen naar je eigen wensen.

Kies voor een lichte slaapkamer

Een andere trend die we dit jaar omarmen is een lichte slaapkamer. Natuurlijk begrijpen we dat je niet zomaar een muur kunt slopen om er een nieuw groot raam in te plaatsen, maar je kunt wel kijken wat de diverse mogelijkheden zijn. Je wordt namelijk op een meer natuurlijke manier wakker wanneer je slaapkamer licht is. Het is prettig om met donkere gordijnen te slapen, maar beter voor je lichaam en geest om wakker te worden van het daglicht in plaats van van de wekker en een felle lamp bij je bed.

Een lichte slaapkamer maakt je op een natuurlijke manier wakker. / Mary Whitney | Pexels

Kies daarom dit jaar voor lichte gordijnen of luxaflex en verf je kamer in lichte kleuren. Witte muren geven zo’n ruimte al veel meer licht en openheid dan het gebruik van donkere kleuren in de slaapkamer. Wil je toch liever een lik gekleurde verf aan de muur? No worries: in 2020 zien we enkele fijne lichte kleuren terug. Wat dacht je bijvoorbeeld van heel lichtroze of zachtgroen? Dergelijke kleuren kun je goed combineren met witte lakens, meubels en accessoires voor een rustig geheel.

Haal de natuur je slaapkamer binnen

Tot slot zien we een opvallende groene trend die we vorig jaar ook al zagen: de urban jungle trend voor de slaapkamer. Mensen kiezen er steeds vaker voor om de natuur naar binnen te halen. Met name mensen die in een grote stad wonen en die geen tuin hebben, vinden het fijn om binnen van het nodige groen te kunnen genieten. Dat is niet heel vreemd: net als licht is de aanwezigheid van planten belangrijk voor je body en mind. Dit is helemaal het geval wanneer je kiest voor luchtzuiverende planten in je slaapkamer. Dergelijke planten zorgen voor een frisse lucht in de kamer waar je slaapt. Voorbeelden van dit soort planten zijn onder andere de Goudpalm, de Blauwvaren, de Monstera en Klimop.

Trend! Het nodige groen naast je bed. / Minh Pham | Unsplash

Daarnaast past deze groene trend ontzettend goed in deze tijd van duurzaam of duurzamer willen leven. Duurzaamheid is en blijft een relevant onderwerp voor veel mensen. Heb je veel planten in je slaapkamer dan oogt die ruimte heel natuurlijk én duurzaam. Dat is uiteraard meer voor je eigen gevoel heel prettig en laat dat precies de reden zijn waarom je planten aan je slaapkamer zou moeten toevoegen. Maak hierbij gebruik van andere natuurlijke materialen, zoals rotan of bamboe. Dit soort materialen passen heel goed bij een slaapkamer waarin veel rustige kleuren of veel wit wordt gebruikt. Ook sluit het naadloos aan bij de urban jungle trend, waardoor je een hele rustgevende plek in je woning creëert voor de beste nachtrust.