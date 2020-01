Lekker voor de knip: zes bespaartips

Nu je een aantal weken op adem bent gekomen van de dure decembermaand, kun je vast wel wat bespaartips gebruiken. Toch?

Of je nu krap bij kras zit, dit jaar écht die verre reis wilt gaan maken of verliefd bent geworden op peperdure schoenen: meer ruimte in het budget komt altijd als geroepen. Daarom vind je hier zes bespaartips.

1 Bespaar op je boodschappen

Duurzaamheid klimt op veel plekken steeds hoger op de agenda en het aantal veganisten, vegetariërs en flexitariërs groeit. Minder vlees eten is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee. Vlees is namelijk een van de duurdere producten in de supermarkt. Wil je geld besparen op je boodschappen, stap dan op de duurzaamheidstrein en stop met vlees eten of minder het.

Ook op de rest van je boodschappen kun je besparen. Neem altijd een boodschappenlijstje mee en ga nooit met een rammelende maag naar de supermarkt. Laat de te dure A-merken liggen en kies voor grote voordeelverpakkingen.

2 Pak vaker de fiets

Nog eentje die zowel goed is voor het milieu als fijn voor de portemonnee: pak vaker de fiets. Zowel de auto als het openbaar kunnen aardig in de kosten lopen. Zeker de auto heeft veel meer kosten dan je op het eerste oog ziet (denk aan onderhoudskosten en verzekeringen). Natuurlijk kun je het niet altijd vermijden: je hoeft echt niet ineens op de fiets naar de andere kant van het land. Maar de kans is wel groot dat er momenten zijn in je leven waarop je best wel de fiets kunt pakken, maar je dat nog niet doet. Probeer er daarom een gewoonte van te maken om kleine afstanden op de fiets af te leggen. Bonusvoordeel van deze tip is dat je er ook nog eens meer door beweegt.

3 Stap over van energieleverancier

Veel mensen blijven jarenlang bij dezelfde energieleverancier hangen zonder verder rond te kijken, puur uit gemak. Je bent dan mogelijk een dief van je eigen portemonnee, want overstappen loont bijna altijd. Dat het beter is om een nieuw contract af te sluiten, komt omdat je hoge tarieven betaalt zodra je oude contract is afgelopen (je ontvangt dan nog wel gewoon stroom en gas). Overstappen betekent daarnaast dat je kunt profiteren van fikse welkomstkortingen. Het opzeggen kost je niets en soms regelt je nieuwe energieleverancier dit ook nog voor je, dus het zou zonde zijn om het niet te doen.

4 Minder eten of drinken buiten de deur

Een cappuccino in de trein, een belegd broodje tijdens de lunchpauze en een cola voor onderweg om de dorst te lessen. Het kost allemaal maar een paar euro en lijkt dus niet zo’n gat in je budget te slaan, maar stapelt bij elkaar aardig op. Maak dit jaar van eten en drinken buiten de deur de uitzondering in plaats van de regel. Het vergt misschien wat meer planning en moeite om thuis al een tupperware of thermoskan te vullen, maar het kan aan het eind van de streep een flink bedrag opleveren.

5 Koop én verkoop tweedehands spullen

Als je ruimte in je budget wilt creëren, ruim dan je huis op. Je komt ongetwijfeld spullen tegen die je niet meer gebruikt/niet meer mooi vindt en die je onder kunt brengen bij een nieuwe eigenaar. Plaats advertenties op Facebook of Marktplaats, klop aan bij de plaatselijke kringloopwinkel of ga op de rommelmarkt staan.

Andersom geldt dit ook. Zoek het in de tweedehands hoek als je iets nodig hebt en ren niet meteen naar een winkel. Waarom zou je dure nieuwe spullen kopen, als je tweedehands pareltjes voor een fractie van de ‘normale’ prijs kan vinden? Of je nu elektronica, meubels of kleding nodig hebt: je moet er soms even over zoeken, maar je kunt het voor een habbekrats scoren.

6 Zeg dure abonnementen op

Abonnementen kunnen een flinke kostenpost zijn, zeker als je er meerdere hebt. En dat heb je al snel: van de sportschool tot Netflix en Spotify tot kranten en tijdschriften. Bekijk al je abonnementen met een kritisch oog en haal de bezem er doorheen. Welke gebruik je nu echt? Je kunt abonnementen altijd later weer afsluiten mocht je spijt krijgen.

Zoek daarnaast naar andere opties. Misschien kun je je Netflix- of Spotify-abonnement wel met je huisgenoot delen. Ga buiten hardlopen of thuis yoga-oefeningen doen in plaats van naar de sportschool. En houd acties in de gaten voor bijvoorbeeld een Telegraaf- abonnement of andere kranten en tijdschriften.

(Tekst: in samenwerking met Proefabonnementkrant.com)