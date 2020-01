Ken je deze podcasts al? # Kinderpodcasts

Vorig weekend overleed Aart Staartjes (81) na een verkeersongeluk in Leeuwarden. Generaties groeiden op met zijn de razend populaire tv-series, zoals Sesamstraat, Het Klokhuis en De Stratemakersopzeeshow. Als ode aan deze kindertelevisieheld heeft Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl deze week de beste kinderpodcasts geselecteerd.

FRANKIE (NPO ZAPP)

FRANKIE is een podcast waarin pubers anoniem vertellen over hun leven. Wat ze meemaken, waar ze mee worstelen en wat ze leren. „Niet omdat we schijterds zijn, maar omdat het nou eens niet gaat om het plaatje. Het gaat om ons verhaal.”

Toen was ik 12 (KRO-NCRV)

In deze podcast van Willem Wever worden spannende verhalen verteld die echt zijn gebeurd. Grote gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis worden verteld, zoals de Bijlmerramp, het afscheidsconcert van Doe Maar en de vuurwerkramp in Enschede. Leuk voor jong en oud!

Papa en mama zijn gescheiden (AVROTROS)

In de podcast Papa en mama zijn gescheiden vertellen kinderen hoe zij de scheiding van hun ouders ervaren. In iedere aflevering vertellen zes kinderen openhartig over ruzies die zijn gestopt en de (soms bijzondere) wijze waarop ouders het nieuws brengen. Hoe ziet het leven eruit als ouders uit elkaar zijn en hoe is het als zij weer verliefd worden? Papa en mama zijn gescheiden is een podcast vol herkenning voor mensen wiens ouders ooit gescheiden zijn, maar is ook waardevol voor ouders en kinderen die in nu in een scheidingsperiode zitten.

Filosoofje

Deze filosofische podcasts voor en door kinderen is een mooie laagdrempelige methode voor kinderen om een gesprek aan te gaan over levenskwesties. In elke podcastafleveringen filosoferen vier kinderen over een stelling of levensvraag.

Op Houten Banden

Veel kinderen weten tegenwoordig weinig over de Tweede Wereldoorlog. Daar wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei wat aan doen en daarom heeft de overheidsstichting de kinderpodcast Op Houten Banden uitgebracht. Deze podcast vertelt het verhaal over de bevrijding van Nederland in 1944-1945.