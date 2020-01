Het schoonheidsslaapje bestaat echt

Maud heeft enorme ruzie met Tommy omdat ze tijdens oud en nieuw in slaap is gevallen en door alle telefoontjes heen is geslapen. Als ze Tommy eindelijk aan de lijn heeft, is ze doodsbang dat hij het uit gaat maken. Dat blijkt gelukkig niet zo te zijn: hij vertrouwt haar niet en denkt dat ze een ander heeft! Ze moet lullen als brugman, maar weet Tommy er uiteindelijk van te overtuigen dat dat absoluut niet het geval is. Maud’s moeder zit ondertussen in haar midlife crisis en gaat constant uit. Maar het hindert niet: Tommy kan een dj-klus in Thailand doen en vraagt Maud mee! Een maand naar Thailand, hoe vet!! Maar kan ze het over haar hart verkrijgen om haar ouders en Rochella en Luca achter te laten?

Een maand naar Thailand. Hoe chill zou dat wezen? Al de hele week gaat er niets anders door mijn hoofd dan dat. Ik heb voor school keihard vooruit gewerkt, want ondanks dat ik niet zeker weet of ik wel wil gaan, wil ik in elk geval niet dat dat hetgeen is wat mij tegen gaat houden. Avonden breng ik door in de boeken terwijl ik wegdroom als ik tussendoor witte stranden en palmbomen op Thaise stranden Google.

Na acht dagen hak ik de knoop door: ik ga gewoon. Ze kunnen mijn kont kussen! Ik leef voor mezelf toch? Het afgelopen jaar heb ik zoveel dingen voor anderen gedaan en om nou te zeggen dat ik me er gelukkiger bij voel dan ooit… mwuah. Dit jaar wordt mijn jaar. Ik ga naar Thailand!!