Deze drie dragen ook in de winter een korte broek of zomerjurk

Trek je muts nog wat steviger over je oren en duik dieper in je kraag; de temperaturen dalen. Fien, Renée en Björn trekken zich daar weinig van aan, zij komen de wintermaanden prima door in korte broek of zomerjurk.

Fien

Fien (8) krijgt bijna elke ochtend van haar ouders een jas mee, maar die knoopt ze steevast om haar middel. Ook haar mouwen zijn altijd opgestroopt. Koud heeft ze het nooit en daar is ze hartstikke blij mee.

„Het liefst zou ik het hele jaar door sandalen dragen. Alleen niet als het sneeuwt, maar dat is vooral omdat sneeuw kriebelt tussen je tenen en daar kan ik niet tegen. Ik heb het eigenlijk nooit koud, maar heel soms voelt mijn lichaam een beetje lauw. Kouder dan dat wordt het niet. Een jas of meerdere lagen kleding draag ik liever niet, dat geeft hetzelfde gevoel als te kleine schoenen. De zomer vind ik vaak veel te warm. Ik doe dan rustig aan met spelen en ga in een badje zitten om af te koelen. De winter vind ik veel fijner. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik het nooit koud heb. Als ik andere mensen met sjaals en mutsen zie, krijg ik het al warm bij het idee. Klappertanden en bibberen doe ik nooit. Heel soms heb ik kippenvel, maar alleen als ik iets een beetje eng vind en dus niet door de kou. Als ik later groot ben, ga ik nooit meer een jas aan doen.”

Fien draagt haar jassen altijd om haar middel

Renée

Renée (28 jaar) draagt het hele jaar door alleen maar jurkjes. En ja, dat doet ze inderdaad met blote benen en zonder jas.

„Laatst liep ik in mijn jurkje over straat en toen riep een vrouw me na: ‘Ben je wel goed bij je hoofd?!’ Dat soort reacties krijg ik erg vaak, maar mensen bedoelen het meestal goed. Toch draag ik zo’n vijf keer per jaar een jas om vragen te ontlopen. Koud heb ik het nooit. Ik voel heus wel dat het winter is, maar de koudeprikkel krijg ik niet. Ik heb een paar keer meegedaan aan de Nieuwjaarsduik. Terwijl alle deelnemers gehaast heen en weer renden, wandelde ik rustig naar zee en daarna weer terug. Ik registreer wel dat het koud is, maar dat is alles. Ik vond het prima te doen. Hoe het kan, weet ik niet. Er is nooit iets bij me gediagnosticeerd, maar volgens mij staat mijn persoonlijke temperatuurmeter gewoon anders afgesteld. Ik was ooit bij een presentatie van Wim Hof (The Iceman, red.). Alle aanwezigen kregen een ijsklontje, die ze al snel van de ene naar de andere hand over begonnen te gooien omdat het te koud was. Aan het einde van de presentatie stond ik nog steeds met een ongesmolten ijsklontje in mijn hand.”

Renée draagt altijd een jurkje en hoe korter de mouwen hoe beter / Bram Dees

Björn

Björn (44 jaar) draagt sinds een paar jaar elke dag een korte broek. Het begon als grapje in het voetbalstadion, maar is nu echt een way of life geworden.

„Het begon een paar jaar geleden in het stadion van mijn favoriete club, Go Ahead Eagles. Elke keer dat ik een korte broek droeg, verloren ze niet. Mijn vrienden riepen: ‘volgende keer weer een korte broek hè!’ En zo zat ik op een gegeven moment elke week in mijn korte geluksbroek in het stadion. Het begon als een grap, maar inmiddels draag ik elf maanden per jaar elke dag een korte broek. Het moet wel echt flink vriezen, wil ik een lange broek dragen en dan doe ik het eigenlijk nog steeds alleen omdat het ‘hoort’. Echte kou voel ik niet. De korte broek trekt een hoop aandacht. In de stad of op het station word ik nageroepen: ‘hé, heb je de zomer in je bol?!’. Het maakt me allemaal niks uit; ik ben helemaal happy in mijn korte broek. Ik ga zelfs naar begrafenissen in mijn korte broek. Dat is niet respectloos, dat is gewoon hoe ik ben. Iedereen in mijn omgeving weet ook: dit is gewoon Björn.”