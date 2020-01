De Golden Globes 2020: wie zijn de kanshebbers?

Zondag 5 januari is het weer zover, de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen van het jaar: De Golden Globes 2020. Net als ieder jaar worden de Golden Globes uitgereikt in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Californië.

Afgelopen jaren waren de Golden Globes politiek beladen. In 2018 was dat vooral te danken aan de opkomst van metoo. 2019 stond grotendeels in het teken van feminisme. Toch laat de academy op dat gebied ook dit jaar steken vallen. Opvallend is namelijk dat er wederom geen vrouwelijke regisseurs genomineerd zijn.

Leuke avond

En dat terwijl en wel verschillende grote films werden geproduceerd die door vrouwen zijn geregisseerd. Denk aan: Hustlers (Lorene Scafaria) en The Farewell (Lulu Wang). Ook Greta Gerwig met haar film Little Woman, viel buiten de boot.

De presentatie is dit jaar wederom in handen van komiek Ricky Gervais. Het wordt de vijfde keer dat Gervais de uitreiking aan elkaar zal praten. Na Jimmy Fallon in 2017, Seth Meyers in 2018 en Andy Samberg en Sandra Oh in 2019, keert hij naar eigen zeggen voor de laatste keer terug. „Ze hebben me wederom een aanbod gedaan dat ik niet kon weigeren. Maar dit is de allerlaatste keer dat ik dit doe, wat ervoor zou kunnen zorgen dat het een hele leuke avond wordt.”

Quentin Tarantino en Leonardo Dicaprio bij een premiere. / EPA

Op maandag 9 december werden de nominaties bekendgemaakt. De Netflix-film Marriage Story met Adam Driver en Scarlet Johansson is voor maar liefst zes categorieën genomineerd. Daarop volgen het drie uur durende The Irishman van Martin Scorsese en Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Beiden vijf keer genomineerd.

Netflix

De meeste nominaties gaan naar Netflix. De streamingdienst werd maar liefst zeventien keer genomineerd. Naast bovengenoemde titels maakt ook het derde seizoen van The Crown kans op een prijs.

De belangrijkste nominaties op een rijtje

Beste (drama)film

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Beste actrice in een dramafilm

Cynthia Erivo in Harriet

Scarlett Johansson in Marriage Story

Saoirse Ronan in Little Woman

Charlize Theron in Bombshell

Renée Zellweger in Judy

Beste acteur in een dramafilm

Christian Bale in Ford vs Gerrari

Antonio Banderas in Pain and Glory

Adam Driver in Marriage Story

Joaquin Phoenix in Joker

Jonathan Pryce in The Two Popes

Beste musical of comedy

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

Beste actrice in een musical of comedy

Ana de Armas in Knives Out

Awkwafina in The Farewell

Cate Blanchett in Where’d you go, Bernadette

Beanie Feldstein in Booksmart

Emma Thompson in Late Night

Beste acteur in een musical of comedy

Daniel Graig in Knives Out

Roman Griffin Davis in Jojo Rabbit

Leonardo Dicaprio in Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton in Rocketman

Eddie Murphy in Dolemite is my Name

De complete lijst met nominaties vind je hier.