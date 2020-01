Chantal Janzen wil taboe op vagina wegnemen

Mauds moeder stond vlak voor kerst opeens op de stoep met een weekendtas. Na dikke ruzie met de vader van Maud wilde ze niet meer bij hem slapen. De dagen daarna heeft ze zich gedragen als een losgeslagen puber en haar vader lag dronken op de bank. Levi is inmiddels ingetrokken bij Rochella en ook dat zit Maud toch niet helemaal lekker. Als klap op de vuurpijl sliep Maud tijdens Oud&Nieuw door alles heen. Ze wilde een discodutje doen, maar haar telefoon was uitgevallen en ze is overal door heen geslapen. Ze had meer dan 40 gemiste oproepen en een mega ruzie met Tommy. Hij had al haar plannen voor haar afgezegd en vervolgens heeft Maud hem laten zitten. En in het nieuwe jaar hebben ze elkaar dus nog niet eens gezien, laat staan dat ze elkaar gesproken hebben. Totdat Tommy dus ineens belt met een ernstige mededeling: „Maud… Ik denk er de hele tijd over na en…”.

Mijn ouders die in scheiding liggen en zich allebei als onhandelbare pubers gedragen, een vriendin die net bevallen is terwijl haar ‘vriend’ met andere vrouwen af spreekt, ik kan het er niet bij hebben dat Tommy het straks ook nog uit gaat maken!

Het is nou niet zo dat mijn leven de afgelopen maanden lekker op rolletjes heeft gelopen. Een ex met een coke-verslaving die voor mijn neus vreemdging, een vriendin die zwanger is geraakt van een drugsdealer en mijn ouders die na tig jaar hebben besloten om te gaan scheiden. Tommy heeft mij de afgelopen maanden overal door heen gesloopt en door mede door mijn verliefdheid zat ik de afgelopen tijd gelukkig ook vaak genoeg op een roze wolk!