2019: jaar van de elektrische auto en kledingindustrie

2019 is een succesvol jaar geweest voor de elektrische auto en de kledingindustrie. Dit blijkt uit de eerste cijfers over 2019 uit de autobranche en diezelfde kledingindustrie.

Vooral Tesla wist z’n omzet te verdubbelen vorig jaar. Naast de aanschaf van elektrische auto’s kochten we in 2019 weer meer kleding. Door de aantrekkende economie hebben de meeste consumenten meer geld te besteden. Dit zien we terug in de aanschaf van nieuwe kleding.

Verkooprecord voor de elektrische auto

Uit de eerste cijfers van de BOVAG blijkt dat 10 procent van de nieuw verkochte auto’s een elektrische auto was. Aan het einde van 2019 zorgden de verkopen van elektrische auto’s er zelfs voor dat de markt in de plus eindigde.

In 2020 gaat de bijtelling voor de elektrische auto van 4 naar 8 procent. Vanwege de verandering in de bijtelling waren er veel zakelijke rijders die besloten voor het einde van het jaar nog een nieuwe elektrische auto aan te schaffen of te financial leasen. Volgens BOVAG verdubbelde het elektrische wagenpark in 2019 in Nederland naar 84.000 auto’s. In 2020 verwacht de bond dat er nog eens 40.000 nieuwe elektrische auto’s verkocht worden.

Foto: Colourbox

Dit jaar komen verschillende automerken met een betaalbare elektrische auto voor de niet zakelijke rijder. Hierdoor zullen in 2020 vooral de consumenten voor een elektrische auto kiezen. Mogelijk komt er ook nog een aanschafsubsidie voor zo’n wagen, maar dit is op dit moment nog onzeker.

Kledingindustrie laat groei zien

Ondanks dat er in de winkelstraten helaas nog steeds kledingwinkels failliet gaan, lijkt het met de kledingindustrie de goede kant op te gaan. Terwijl in 2018 de cijfers nog achterbleven bij de rest, ziet het CBS voor het eerst een groei over 2019. De omzet lag in de winkelstraten een stuk hoger dan een jaar eerder. Gemiddeld kochten we ruim 4 procent meer kleding dan een jaar eerder. Dit is voor de kledingwinkels een flinke groei.

Zalando kreeg op Black Friday 120 bestellingen per seconde. / Martin Schutt | EPA

Online ligt de groei nog veel hoger. Gemiddeld lag de groei bij webwinkels in 2019 zelfs op 11 procent. Dit betekent dat we er steeds vaker voor kiezen om onze kleding online te shoppen. Zalando wist bijvoorbeeld voor het eerst in jaren uitstekende cijfers neer te zetten. Vooral tijdens Black Friday schreef Zalando in het najaar groene cijfers. De webshop kreeg 120 bestellingen per seconde te verduren.

Niet alleen tijdens Black Friday lagen de online verkoopcijfers hoog. De dagen voor Black Friday was het ook al druk bij webshops en winkels. Thuiswinkel.org heeft nog geen exacte cijfers van de branche, maar het lijkt erop dat er twee keer zoveel besteld is dan andere jaren tijdens de Black Friday.