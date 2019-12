Zo houd je je huisdieren bij de kerstboom vandaan

Maud is erachter waarom haar ouders willen scheiden: haar vader zou vreemd zijn gegaan. Dat is in ieder geval wat Maud’s moeder beweert en het is een boodschap waarvan Maud volkomen in paniek raakt. Haar vader? Die altijd eerlijk en loyaal is? Ze kan het bijna niet geloven! Maar Maud heeft nog meer aan haar hoofd. Ze heeft de babyshower van Rochella verpest. Haar vriendin kwam binnenlopen met Levi en zijn moeder. Maud was helemaal klaar met alle drama van Rochella en Levi en heeft dat ook duidelijk gemaakt! Volgens Tommy is het allemaal niet zo zwart/wit als Maud denkt en hij stuurt aan op een excuus. Net als Maud haar telefoon pakt om Rochella te bellen, krijgt ze zelfs een onverwacht telefoontje van haar vader.

Ik heb mijn vader al een paar weken niet gesproken en ik heb zoveel vragen en verwijten dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Daarom heb ik ervoor gekozen om hem maar gewoon even niet te spreken. ,,Moet je niet opnemen?” Hoor ik Tommy zeggen.

,,Het is mijn vader… ik bel hem later wel,” zucht ik. Tommy komt dichterbij zitten en pakt me stevig vast terwijl hij mij streng aankijkt. ,,Maud, ik wil me hier niet te veel mee bemoeien, maar ik weet dondersgoed hoe vervelend een scheiding kan zijn. Er zijn altijd twee kanten van een verhaal. Je ontwijkt je vader nu al weken. Waarom? Helpt het je? Bel hem gewoon terug, wat is het ergste dat er kan gebeuren?”