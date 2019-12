Zelf een sauna kopen? 4 tips om rekening mee te houden

Ben jij echte liefhebber van de sauna en zou je er het liefst elke dag in zitten? Dan zou je er ook zelf eentje kunnen aanschaffen.

Ondanks alle aanbiedingen die je tegenwoordig kunt vinden voor de vele saunacomplexen die Nederland rijk is, kost het handen vol geld om daar telkens entree voor te moeten betalen. Dat terwijl een sauna kopen voor thuis ook tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Waar plaats je de sauna?

Voordat je een sauna koopt, moet je je afvragen waar je deze wilt gaan plaatsen en met hoeveel mensen je er tegelijkertijd gebruik van zouden kunnen maken. Voor twee personen die willen kunnen liggen is al een maat van 2 bij 1,7 meter nodig. Je kunt niet zomaar overal een sauna plaatsen. De ondergrond van de ruimte moet stevig, vlak en waterpas zijn, zodat de kachel stevig kan staan en de bankjes stabiel. Daarnaast is een goede ventilatie nodig om vocht te kunnen afvoeren, zeker als jij iemand bent de graag wat water op de kachel gooit om hete stoom te creëren.

Welke houtsoort?

Sauna’s worden niet exclusief van één soort hout gemaakt. Wel is het zo dat de Canadese Red Cedar het meest populair is, omdat deze van zichzelf bacteriën en schimmels doodt. Een warme, vochtige ruimte als een sauna is hiervoor namelijk een prima broedplek. Het bijkomend voordeel van deze houtsoort is de prettige geur die het afgeeft. Het is wel een prijzig hout. Als alternatief kun je White Cedar overwegen. Deze houtsoort wordt ook wel eens Hemlock genoemd.

Het benodigde vermogen

Het kan geen kwaad om van tevoren goed stil te staan bij hoeveel je kwijt gaat zijn aan het verwarmen van je saunacabine en of je bereid bent dit op te brengen. De kachel van de sauna heeft immers ook stroom nodig. Hierbij is het vermogen van de kachel bepalend. Er zijn kachels die op een normaal stopcontact aangesloten kunnen worden, maar deze hebben een wat beperkter vermogen. Kachels met meer vermogen hebben krachtstroom nodig, waar je dan voorzieningen voor zult moeten treffen. Voor iedere kubieke meter inhoud van de cabine heb je tenminste 1 kw aan vermogen nodig. Wanneer je de sauna echter in een koude ruimte plaatst, of een ruimte met veel glas, heb je meer vermogen nodig. Dit is zeker ook het geval wanneer je de sauna buiten het huis, bijvoorbeeld in een tuinhuisje, plaatst. Je kunt dan kiezen voor een stroomkachel, maar ook dan moet je voorzieningen treffen voor de elektriciteit. Bij een buitensauna kun je echter ook kiezen voor een ‘ouderwetse’ houtkachel.

Finse sauna of infrarood sauna?

Je staat ook nog voor de keuze voor welke soort sauna je wilt gaan. De traditionele sauna is de Finse sauna, die gestookt wordt met een kachel. Maar daar bestaat ook een alternatief voor: de infrarood sauna. Deze heeft stralers in plaats van een kachel, waardoor de warmte meer lokaal is. Dit is vooral een goede keuze wanneer je last hebt van spieren of gewrichten, vanwege de dieptewerking van de infraroodlampen. Hierbij transpireer je wel tot twee keer meer dan bij een Finse sauna. Bij die laatste duurt het ook wat langer voordat de saunacabine is opgewarmd.