Shutters voor je ramen kiezen: 6 handige tips

Shutters zijn steeds populairdere raamdecoraties. Ze lijken wel wat op jaloezieën, maar zijn anders gevormd. Wat zijn handige tips om de juiste shutters te kiezen?

Waar je jaloezieën omhoog en omlaag kunt trekken, openen shutters zich als luiken. Shutters bestaan uit een houten frame met daarin horizontale lamellen. Daardoor zijn ze wat steviger en robuuster dan jaloezieën, die aan koorden hangen. Ga jij voor mooie shutters in huis?

Het materiaal

De meeste shutters zijn van hout. Dat is een duurzaam en stevig materiaal, dat bovendien een mooie natuurlijke uitstraling heeft. Shutters zijn daardoor duurzamer dan de meeste andere raamdecoraties. Toch is het mogelijk om te kiezen voor andere varianten. Er zijn bijvoorbeeld shutters die een houten frame hebben, maar waarvan de lamellen van aluminium of kunststof zijn. En er zijn ook volledige shutters van kunststof te vinden. Shutters kopen doe je het beste bij een specialist, die precies weet wat de mogelijkheden zijn.

De scharnieren

Shutters werken met scharnieren. Je kunt ze opendoen zoals je een luik openklapt. Wat bredere shutters voor grote ramen hebben vaak meerdere scharnieren, zodat ze als vouwdeuren opengaan. Bij het kopen van shutters moet je dus opletten waar de scharnieren zitten en hoe de shutter wordt geopend.

Verstelbare lamellen

Sommige shutters hebben vaste lamellen. Die staan in een bepaalde stand die je niet kunt veranderen. Andere shutters hebben draaibare lamellen. Je kunt de lamellen dan helemaal dicht draaien voor meer privacy of juist open draaien om meer licht binnen te krijgen. Verstelbare shutters worden vaak bediend met een tilterstok, maar er zijn ook andere bedieningen mogelijk.

De breedte van de lamellen

Shutters hebben vaak bredere lamellen dan jaloezieën. De standaard maat is een breedte van 63 mm. Dat geeft de shutters een robuust en modern uiterlijk. Maar er zijn ook bredere lamellen mogelijk, tot wel 114 mm breed! Kijk dus al van tevoren welke maat je het mooist vindt en wat het beste in je interieur past.

Jaloezieën of shutters?

Zoals gezegd lijken jaloezieën wel op shutters. Toch zijn ze echt anders. Kies je voor jaloezieën of voor shutters? Dit zijn belangrijke overwegingen:

Jaloezieën gaan omhoog of omlaag. Dat is lang niet altijd handig, zoals bij een deur of groot openslaand raam.

Jaloezieën hangen aan koorden, die in het zicht zitten. Shutters zitten in een houten frame, dat robuuster is. Het hangt af van je eigen voorkeur wat je mooier vindt.

Shutters draaien naar binnen open. Dat betekent dat je, als je de shutter regelmatig opent, beter niet te veel spulletjes op de vensterbank kunt zetten. Maar jaloezieën kunnen ook vrij veel ruimte innemen en het bijvoorbeeld onmogelijk maken om mooie grote planten in de vensterbank te zetten.

Shutters in kleuren

De meeste shutters zijn van hout en hebben daardoor heel veel kleurmogelijkheden. De standaard lijn is meestal bruin of wit, maar de wat luxere varianten hebben heel veel tinten. Van zwart en ebbenhout tot eiken of wit; kleurkeuzes genoeg. De shutters worden kant en klaar geleverd en je hoeft ze dus niet af te werken met lak of beits. Maar mocht je graag een andere kleur willen, dan kun je ze relatief eenvoudig zelf opnieuw schilderen of beitsen in de gewenste kleur.

Shutters vormen een mooie raamdecoratie, die in de meeste interieurs goed past. In de landelijke woonstijlen zijn vooral witte shutters populair, terwijl in het moderne interieur vooral de grijstinten en antraciet overheersen. Welke shutters je kiest, is natuurlijk ook afhankelijk van je budget en je persoonlijke smaak. Met deze 6 handige tips weet je zeker dat jij de juiste aankoop doet.