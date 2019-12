Duurzaam shoppen in de dure decembermaand doe je zo

Voor de meeste mensen in Nederland is december een dure maand. Het shoppen gaat met de kerst op komst voorlopig nog niet stoppen.

Net nu Sinterklaas het land uit is, staan de volgende feestdagen alweer voor de deur: Kerstmis en oud & nieuw. Het is niet voor niets zo dat veel mensen in januari beginnen met praktische bespaartips op diverse dagelijkse uitgaven om de uitgaven van december een beetje recht te trekken. Naast het feit dat al dat geshop in december niet heel prettig is voor je portemonnee is het aanschaffen van zoveel spullen voor een ander ook niet heel duurzaam. Steeds meer mensen denken na over hun voetafdruk op de wereld. Hierbij kun je ook in december zelf het één en ander doen om duurzaam of duurzamer bezig te zijn.

Online shoppen is slecht voor het milieu

Ben je van plan om al je kerstcadeaus online te scoren? Tegenwoordig is dat hartstikke makkelijk, maar hier zitten wel wat haken en ogen aan. Online winkelen heeft namelijk behoorlijk wat impact op het milieu. Het is heel aantrekkelijk om in de drukke decembermaand je laptop open te gooien en op zoek te gaan naar cadeaus en een mooie kerstoutfit voor jezelf. Omdat je bijvoorbeeld niet weet welke maat je precies van een broek of jurk hebt, bestel je gerust twee of zelfs drie maten waarvan je een deel weer terug kunt sturen. Volgens onderzoek van de NOS sturen we in Nederland 30 tot zelfs 40 procent van de pakketjes terug. Bij de grotere webshops liggen de percentages nóg hoger.

Precies daar ligt het pijnpunt wanneer we kijken naar het milieu. Die pakketjes moeten namelijk heen en weer worden gebracht door vrachtwagens en bestelauto’s, waarbij dit soort wagens alsmaar meer volgeladen worden. Daarnaast leidt dat vele geshop tot de productie van meer collecties, omdat er meer vraag is naar meer maten en meer modellen. Het produceren van massamode is weer slecht voor het milieu. Natuurlijk kun je wel wát online bestellen, wanneer je zeker weet dat iemand die ene lekkere shampoo of dat fijne kussen wil hebben.

Shop je dan toch online: gebruik TreeClicks

Weet je dus 100 procent zeker dat je iets past of dat je iets wil kopen voor een ander? Dan kun je gerust een keer online bestellen. Let er in dat geval op dat je bestelling in één batch wordt verzonden in plaats van in meerdere pakketten. Dat scheelt al aanzienlijk aan verpakkingsmaterialen en CO2-uitstoot. Er is nog iets anders wat je kunt doen om tijdens het online shoppen je steentje bij te dragen aan een beter milieu: het downloaden van de browserextensie van TreeClicks. TreeClicks is een groen initiatief dat een gratis extensie voor onder andere Chrome en Firefox aanbiedt. Hiermee worden er bomen geplant wanneer jij bij een van de aangesloten webshops gaat shoppen.

Er doen meer dan tienduizend winkels mee waardoor de kans groot is dat je tijdens de dure decembermaand in ieder geval een paar bomen kunt laten planten. Onder andere Coolblue, Booking.com, Hema, Amazon, About You, Adidas en Lego doen mee met dit project. Het grote voordeel van TreeClicks is dat je er niet voor hoeft te betalen en dat je prijs bij het shoppen ook gewoon hetzelfde blijft. Omdat TreeClicks een fee krijgt wanneer jij via de plug-in een aankoop doet, kan de extensie helemaal gratis worden aangeboden. Je kunt dus op dezelfde manier shoppen; het enige wat er verandert is dat er bomen worden geplant door jouw aankopen. Kortom: weinig redenen om het niet te doen toch?

Ga voor tweedehands en/of fairtrade items

Je kunt ook kijken naar wat je precies aanschaft. Een nieuwe kast, een mooie rieten mand of een kleurrijk schilderij helemaal nieuw uit de winkel halen, geeft uiteraard een fijn gevoel. Wist je echter dat juist door het grote aanbod men vaak veel te veel koopt? Om wat geld bij te verdienen, worden de leukste en mooiste dingen aangeboden op verkoopwebsites zoals Marktplaats. Vaak vind je hier compleet nieuwe producten, zoals schoenen, fietsen, boeken, cd’s, laptops en ga zo maar door. Check eerst eens of je die nieuwe tablet, smartphone, jurk of jas niet ‘tweedehands’ kunt aanschaffen. Dat scheelt niet alleen voor het milieu, maar is ook nog eens beter voor je portemonnee.

Naast recyclen is het aan te raden om te gaan voor ‘goede’ producten, zoals fairtrade eten en drinken, ecologische kleding en duurzaam speelgoed. Gelukkig is duurzaamheid een alsmaar populairder onderwerp aan het worden, waardoor ook steeds meer webshops, ontwerpers en andere verkopers inzien dat bepaalde dingen niet langer meer kunnen. Hierdoor vind je veel vaker groene webshops met fairtrade producten die helemaal eerlijk zijn gemaakt. Voor dergelijke items betaal je vaak net iets meer dan je misschien gewend bent, maar je zult zien dat het de investering meer dan waard is.