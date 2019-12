Dit zijn populaire kerstcadeaus (plus tips!)

Maud haar ouders gaan scheiden, maar tot nu toe heeft ze alleen het verhaal van haar moeder gehoord: haar vader is vreemdgegaan. Als ze na een heftige confrontatie met Levi’s moeder en Levi op de babyshower van Rochella naar huis stormt en met Tommy zit, belt haar vader haar plotseling. Ze besluit op te nemen, hoort hem aan en spreekt met hem af. Dan blijkt dat de vader van Maud helemaal niet wil scheiden. Hij is verscheurd van verdriet. Ze spreekt met tegenzin af met haar vader dat ze zal proberen om haar moeder een beetje over te halen. Als ze ’s nachts helemaal uitgeput ligt te slapen wordt ze gebeld door een onbekend nummer. Ze negeert het, maar dan wordt ze nog een keer gebeld. ,,Spreek ik met Maud?” hoort ze aan de andere kant van de lijn.

Oh my God. Het is zover: de baby komt! Ik ben normaal van het anderhalve uur snoozen en het veel te langzaam aankleden, maar toen de vrouw aan de telefoon zei dat ze van het OLVG-ziekenhuis was, stond ik al met één been in een broekspijp. Ik ben nog nooit zo snel aangekleed geweest. Ik denk dat ik binnen twee minuten bij mijn fiets sta.

Keihard fiets ik naar het OLVG. De wind snijdt in mijn longen. Wat is het g*dverdomme koud zeg?! Als Tom Dumoulin race ik door de stad heen. Ik hoop zo dat ik op tijd ben… Rochella heeft blijkbaar gegild dat ze mij erbij wilde hebben. Veel meer dan dat weet ik niet. Of het goed met haar gaat, of ze al ver is, of ze complicaties heeft… Had ik maar niet zo egoïstisch lopen schreeuwen op haar babyshower, dan had ik wellicht al eerder…