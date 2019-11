Zo word je nog closer met je (huis)dier

Je huisdier is (waarschijnlijk) je beste vriend. Ze zijn er altijd voor je, zeuren niet en zijn voor alles in. Om nóg closer te worden: deze producten kunnen jullie allebei gebruiken.

Luxeproducten voor huisdieren worden steeds populairder. En dat is niet gek, want als een huisdier jarig is, wordt dat flink gevierd. Vaak worden de meest bijzondere cadeaus uit de kast getrokken. „Huisdiereigenaren zien zulke luxeproducten als een manier om hun relatie met hun huisdier te verbeteren; ze kunnen hierdoor dezelfde ervaringen delen”, stelt analist Mayu Teevan in een onderzoek van GlobalData. Sommige dingen zijn gewoon leuk op social media, terwijl andere producten goed zijn voor de uiterlijke verzorging van jou of je dier.

Mane ‘n Tail

Het klinkt misschien gek, maar deze shampoo voor paarden werkt ook enorm goed bij mensenhaar. Mane ’n Tail is in Amerika al razendpopulair. De Kardashians, Jennifer Aniston en Hailey Bieber zijn groot fan. Toen deze shampoo ontwikkeld werd, voor paarden dus, merkten de paardeneigenaren zulke goede effecten dat ze het zelf ook gingen gebruiken. Bij hen zorgde het ook voor voller, dikker, glanzender en sterker haar, waarschijnlijk door de micro-verrijkte proteïnesubstantie. Altijd al jaloers op de manen van je paard? Met dit paardenmiddel is dat verleden tijd.

Kruidvat, 6,99 euro

Pawsecco

Je kent het wel: je bent jarig en je gaat met familie en vrienden een drankje doen, maar je wilt het eigenlijk ook vieren met je kat of hond. Het is net niks om dan water te drinken, dus gelukkig is er speciaal ontwikkelde prosecco (en bier!) voor huisdieren. Pawsecco, zoals het drankje passend is genoemd, bevat geen alcohol en is zelfs gezond voor dieren. Dat komt omdat het vitaminen, mineralen en antioxidanten bevat. De Pawsecco wordt gemaakt met vlierbloesem, ginseng en brandnetel. Voor de bierliefhebbers is er Bottom Sniffer Beer, gemaakt met kruiden, rooibos en paardenbloem.

Pets Place, beide 2,99 euro

Matching outfits

Gegarandeerd een hit op Insta, als jij en je huisdier in hetzelfde pakje paraderen. Of het nou een pyjama, lelijke kersttrui of hippe sweater is. Vooral gezellig rond kerst, als iedereen dezelfde foute trui aantrekt en je trouwe viervoeter ook mee kan doen. Dan heb je pas een goede kerstkaart! Check wel even hoe je huisdier ermee omgaat, dwing hem of haar niet tot dingen die ze helemaal niet fijn vinden.

Meerdere websites & winkels

Pawdicure

Jij geniet waarschijnlijk al van een pedicure of manicure zo nu en dan, maar misschien kan je hond er ook wel eentje gebruiken. Met de Pawdicure Polish Pen, die verkrijgbaar is in wel twaalf kleuren, lijken jij en je hond nóg meer op elkaar. De nagellak is op waterbasis en niet giftig voor honden. Het droogt binnen een minuut, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je bank of kleed helemaal onder komt te zitten. Deze is (jammergenoeg) niet geschikt voor katten.

Amazon, ca. 7 euro