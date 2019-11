Tips om korting te scoren op Black Friday

Maud heeft te horen gekregen dat haar ouders gaan scheiden en dat doet haar geen goed. Ze heeft haar tentamens verknald (wat meer door Rochella en Levi komt), ze slaapt amper en studeren lukt niet. Ze is boos op haar ouders en eerlijk gezegd ook op Rochella. Het enige wat goed gaat is sporten, shoppen en chillen met Tommy. Ze hebben net een ultra romantisch weekendje weg achter de rug en tijdens een stomende nacht komen de woorden eruit. „Ik hou van je", zegt Tommy tegen haar. Eenmaal thuis besluit Maud om haar moeder maar weer eens te bellen. Ze is toch wel benieuwd naar de oorzaak van de scheiding. Maar of dat belletje nou zo’n goed idee was? Haar moeder heeft nieuws, slecht nieuws. „Je vader is vreemdgegaan met een collega van zijn werk."

„Wat? Ik geloof het niet! Dat kan niet! Hoe weet je dat?!” Ik schreeuw hard tegen mijn moeder en voel de tranen opkomen. En dan is die betonnen blok in mijn buik in één keer weer aanwezig. Bam! Mijn vader die is vreemdgegaan? Ik geloof het gewoon echt niet...

Nachtmerries en waanbeelden