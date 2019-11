Naar de bioscoop ga je voor de ervaring

Sinds 2007 is het aantal mensen dat weleens naar de bioscoop gaat gestegen. Dat is met de aanwezigheid van streamingsdiensten als Netflix en Videoland opvallend te noemen.

Naast het online aanbod van series en films concurreert de bioscoop tenslotte ook met een breed aanbod aan andere vrijetijdsactiviteiten. Toch weten steeds meer mensen de weg naar de bioscoop te vinden.

Aanvulling

Volgens Maarten van der Weijden, oprichter van de kleinste bioscoop ter wereld – en niet te verwarren met de naamgenoot die in juni door de Friese wateren zwom –, is dat niet gek. Volgens hem hebben de bioscopen de toegenomen bezoekersaantallen misschien juist wel te danken aan Netflix. In een klein rood busje rijdt Van der Weijden het land door, waarna bezoekers op de achterbank in wel heel intieme setting kunnen kijken naar een korte film. „Hoe meer mensen films gaan kijken, hoe meer mensen van films gaan houden en hoe meer het gaat leven.”

Moeten diensten als Netflix en Videoland dan helemaal niet als concurrentie worden gezien, maar als aanvulling? Tom de Bont, van het knusse filmhuis Heerenstraattheater in Wageningen vindt van wel. „Het is er nou eenmaal, ik vind het belangrijker dat mensen van films leren houden en meer films gaan kijken.”

De Bont voegt toe dat je niet alleen naar de bioscoop gaat voor de film, maar ook voor de ervaring. „Als filmtheater proberen wij de juiste atmosfeer te bieden. De mensen die ons theater bezoeken komen ook voor de beleving. Wij willen een fijne avond uit aanbieden.”

Ervaring

Naar eigen zeggen doet De Bont dat door te kijken naar waar de bioscoopbezoeker behoefte aan heeft. „Bij ons kun je goede Italiaanse koffie krijgen en iets lekkers van de lokale bakker.” Maar, benadrukt hij, het is wel belangrijk om je als bioscoop te blijven onderscheiden. Zo vind je in de grotere bioscoopzalen van het land zalen waar niet alleen in 3d, maar ook in 4d en 5d een film gekeken kan worden. „Wij bieden tegenwoordig extra comfort door sofa’s aan waarop je lekker tegen je partner aan kunt kruipen.”

De sofa's van filmhuis Heerenstraattheater. / Foto: Filmhuis Heerenstraattheater.

Een avondje film kijken op de bank is volgens De Bont dus niet hetzelfde als een bioscoopbezoek. Van der Weijden sluit zich hierbij aan. „Het draait allemaal om de ervaring. Daar komt bij dat films ook gemaakt worden voor de bioscoopzaal. Voor de optimale kijkervaring is het daarom beter om plaats te nemen in een geluidsdichte zaal, op rood velours en goed geluid.”

Ook groot filmliefhebber Marloes van Etten zegt de sfeer in te waarderen. Dat begint al als ze naar de bioscoop toe gaat. „De popcornlucht, de roodfluwelen stoelen en natuurlijk dat grote scherm. Daardoor word je echt in de film gezogen.”

Voorpret

Een woordvoerder van Pathe zegt dat het niet waarschijnlijk is dat de consument kiest tussen bank of bios. „Wel tussen thuisblijven of eropuitgaan.” De bioscoopketen heeft naar eigen zeggen meer last van attractieparken, evenementen en festivals. „Voordeel van een bioscoopbezoek is wel dat er maar weinig andere vrijetijdsactiviteiten zijn die zo intens en onderdompelend zijn.”

De Bont benadrukt dat hoewel er door veel mensen geen onderscheid wordt gemaakt tussen thuis een film kijken of in een donkere bioscoopzaal, dat verschil er wel degelijk is. „Ik kan me voorstellen dat het in de tijden met diensten als Thuisbezorgd ook lastig is voor café-eigenaren, toch zullen restauranteigenaren het hier denk ik minder lastig mee hebben. Naar een restaurant gaan is een avondje uit, daar spaar je voor. Hetzelfde is er denk ik aan de hand met naar de bioscoop gaan, dat is een hele andere ervaring dan op de bank blijven zitten.”

Innoveren

Het je mentaal verheugen op naar de bioscoop gaan, is een belangrijk deel van de voorpret, zegt Van der Weijden. „Het is heel wat anders dan thuis op ‘play’ drukken omdat het toevallig in een overzicht aan films voorbijkomt.”

Hoewel de kwaliteit van televisie-en telefoonschermen steeds beter wordt en je tegenwoordig zelfs films kunt kijken in de trein, is dat dus niet te vergelijken met een bioscoopbezoek. Want naast de verbeterde kwaliteit van je eigen beeldscherm zullen ketens als Pathe zich ook blijven ontwikkelen. „Wij blijven altijd investeren in de nieuwste innovaties. Zo bieden wij formats aan waarin de film in 2d, 3d, 4dx, Imax, Dolby Cinema en binnenkort ook ScreenX te zien is.”

Tot slot zegt Van Etten een bioscoopbezoek ook gewoon prettiger te vinden. „Ik Netflix ook, maar ik vind het fijn dat het in de bioscoop zo stil is, thuis word ik toch te snel afgeleid.”