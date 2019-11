Er komen steeds meer barbershops bij. Waar komt die trend vandaan?

„Wil je een glas whiskey?" Terwijl je achterover ligt in een oude kappersstoel, werkt een barbier met een gekrulde snor en een bolhoed je baard bij.

Het voelt alsof je in een saloon uit het wilde westen terecht bent gekomen. Het is licht is gedimd, het meubilair is een mix van chroom en donker hout en er staan vitrines met opgezette dieren. In de barbershop wordt wel gepraat, maar niet zoveel gekletst als in een gemiddelde kapperszaak. Met countrymuziek op de achtergrond knipt de barbier geconcentreerd je snor in laagjes.

Veel vacatures

Bij herenkappers als The Gentlemen's Barbershop in Amsterdam of Schorem in Rotterdam is je baard laten bijwerken een echte beleving. Daar lijkt behoefte aan, want er komen steeds meer van dit barbershops bij. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het aantal specialistische herenkappers de afgelopen 5 jaar gestegen is van 216 naar 1022. Het handelsregister noemt het een 'explosieve toename' en verwacht dat er komende tijd nog meer bij komen.

„Dat er behoefte is aan barbiers, komt deels doordat mannen hun haar anders zijn gaan dragen", vertelt Omar Ibrahim (36) van de Hair Kappersopleiding in Utrecht. „Je ziet meer opgeschoren kapsels en baarden. Daar komen technieken bij kijken die de gemiddelde kapper niet beheerst. Daarbij zijn mannen ijdeler en veeleisender dan de dames."

Volgens het hoofd van de kappersopleiding zijn er relatief veel vacatures voor herenkappers bij salons. „Op ons prikbord hangen meer advertenties voor barbiers dan voor kappers, terwijl slechts een derde van al onze leerlingen de barbiersopleiding volgt."

Ambacht

Vier jaar geleden richtte Omar een speciale barbiersopleiding op binnen de Hair Kappersopleiding. Het was toen één van de eerste erkende opleidingen in Nederland. Inmiddels kun je op tientallen plaatsen een diploma of certificaat halen. Er is voor ieder wat wils: een bijscholingscursus van een maand, een avondopleiding van 25 weken of een MBO-opleiding van twee jaar.

Officieel heb je geen diploma nodig. Iedereen in Nederland mag zich kapper of barbier noemen en zijn eigen zaak oprichten. „Vroeger leerde je het vak als een ervaren barbier jou als leerling onder zijn vleugel nam", vertelt Omar. „Tegenwoordig is de kans dat je wordt aangenomen in een salon is wel veel groter met een diploma. Bovendien leer tijdens de opleiding meer dan alleen knippen. Om een echt goede barbier te zijn, moet je bijvoorbeeld ook weten hoe het zit met arboregels en hygiëne."

Barbier is van oudsher een ambacht met aanzien. In het oude Egypte was het vaak een bijbaan van de dokter of priester. „Barbier is nog steeds een beroep met status", vindt Omar, die zelf ook barbier is. „Het geeft veel genoegdoening. Klanten komen bij een barbier, omdat ze weten dat hij specialist is. Het is echt een mooi vak waarbij je veel waardering krijgt voor goed werk."

Meestal jongens

Dat barbiers nu zo gewild zijn, komt niet alleen door de manier waarop mannen hun haar dragen. Hoogleraar Stef Aupers van Katholieke Universiteit Leuven vertelt aan mannenblad Esquire dat de barbierstrend onderdeel is van het verlangen naar nostalgie en authenticiteit. Waarschijnlijk hebben veel zaken daarom thema's zoals het wilde westen of de jaren '50. Het Bovendien hebben mensen volgens de hoogleraar behoefte aan kwaliteit en ambachtelijkheid in de snelle maatschappij. Ze nemen dus graag de tijd om hun baard echt goed bij te laten werken bij de barbier. En er is nog iets aan de hand, zegt socioloog Kristin Barber van de Southern Illinois University Carbondale. „Barbershops verkopen eigenlijk 'mannelijkheid'", vertelt de professor aan zakenblad Forbes. Het gaat volgens haar om de beleving in de zaak. Mannen willen niet meer naar een vrouwelijke of uniseks ingerichte salon, maar een stoere barbershop waar ze met mannen onder elkaar zijn.

De meeste barbiers in opleiding zijn jongens, vertelt Omar. Maar volgens hem is het vak niet voorbehouden aan mannen. „Er is ook vraag naar lady barbers. Bij een goede barbershop gaat het om vakmanschap en ambiance, niet om het geslacht van de barbier. Sommige mannen hebben zelfs de voorkeur voor een vrouwelijke stylist."

Hoe zit het met de 'gewone' kappers?

Het hoofd van de kappersopleiding vindt dat vrouwelijke klanten ook welkom horen te zijn in een barbersalon. „Natuurlijk niet voor een permanentje", zegt hij. „Maar er zijn ook vrouwen die zich laten opscheren of een stoere mohawk willen."

Hebben 'gewone' kappers last van de opkomst van de barbier? Het lijkt er niet op. Ondernemersorganisatie Unizo meldt dat het aantal kapperszaken tussen 2008 en 2016 is gestegen van 18.341 naar 19.428. „De meeste kapsalons verdienen nog steeds het grootste deel van hun omzet aan vrouwen", zegt Omar. „Bovendien zie ik dat kapsalons inspelen op de behoefte aan barbiers. Bijvoorbeeld door zelf een cursus te volgen of een barbier in dienst te nemen."