De kerstpakketten-trends voor 2019

Het aftellen tot kerst is weer begonnen. Nog iets meer dan een maand en we kunnen onszelf weer in glitterpakjes hijsen om aan het kerstdiner plaats te nemen. En, niet onbelangrijk: de gelukkigen onder ons kunnen weer een kerstpakket in ontvangst nemen.

Het kerstpakket is ieder jaar voor veel werkgevers de manier om hun waardering uit te spreken naar werknemers. Zo zal het traditionele kerstpakket met daarin onder meer ragout, borrelnootjes en Belgische chocolade, velen niet onbekend voorkomen. Wat dat betreft is er een verschuiving zichtbaar en wordt er steeds vaker gekozen voor een persoonlijke aanpak.

Dat bevestigt Jacqueline Roest, manager marketing en strategie bij Makro. „Hoewel we zien dat er nog steeds interesse is in de meer traditionele pakketten die voornamelijk bestaan uit eten, wordt het steeds vaker mogelijk voor de werknemer om zelf een geschenk uit te kiezen. Het is een manier van de werkgever om zijn werknemer te laten zien hoe zeer hij hem of haar waardeert.”

Waardering

En waardering is belangrijk. Dat, benadrukt ook Henry Robben, hoogleraar Marketing aan de Van Nyenrode Universiteit. „Het geven van een kerstpakket zorgt er namelijk voor dat mensen zich gezien en gehoord voelen.”

Duidelijk is wel, dat in welke vorm dan ook, het kerstpakket van niet te onderschatten belang is. Robben zegt dan ook niet te begrijpen waarom er nog steeds werkgevers zijn die ervoor kiezen een kerstpakket achterwege te laten. „Dat kan niet aan het beperkte budget liggen, als dat zo is dan heb je een groter probleem. Het hoeft tenslotte ook geen groot, duur pakket te zijn. Alleen een leuke kaart kan ook.”

Ook bij Groothandel Sligro en online bedrijf Tintelingen merken ze dat grote bedrijven steeds vaker kiezen voor een samengesteld pakket. „Zij maken hun keuze veelal vóór de zomer al”, zegt Wilco Jansen, hoofd communicatie Sligro. Dat ziet ook Roest van Makro. „Veel bedrijven beginnen al in februari en maart met het uitzoeken van een pakket. Het gaat dan met name om de grotere bedrijven. Zij zoeken dan een pakket uit met een thema dat past bij het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan ‘samenwerken’.”

Bewaartrend

Jansen zegt dit jaar als thema ‘bewust leven’ terug te zien. „Belangrijk daarbij is dat het verhaal achter het product klopt. Bijvoorbeeld dat iedereen in de productieketen een eerlijk loon verdient, dat de arbeidsomstandigheden in orde zijn, dat er geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid. Kortom, dat er geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.”

Ten opzichte van vorig jaar ziet Jansen de bewaartrend terugkomen. „Denk aan rieten manden of de draadmand. Het geschenk is dan ook meteen de verpakking van het pakket en op meerdere manieren te gebruiken. Een draadmand wordt dan een handige leuke en mooie manier om je spullen op te bergen, als tijdschriftenbak of misschien wel als bloemenmand.”

Jansen vervolgt dat ook het ‘offline’ gaan, het jaar 2020 en duurzaamheid belangrijke trends zijn. Wat betreft duurzaamheid kun je denken aan fairtraide producten als koffie, thee en chocolade. „Vooral onnodige verpakkingen zijn in het geval van duurzaamheid uit den boze”, zegt Jansen.

'Slecht werkgeverschap'

Hoogleraar Robben besluit dat het geven van een kerstpakket nuttig en positief is. „Het zegt alles over een relatie. Het salaris is een manier van compenseren voor de tijd die je in de organisatie steekt. Een geschenk is waardering, daarmee geef je aan dat er meer is dan alleen werk. Dat je de mens zelf op prijs stelt.”

Terugkomend op de vraag waarom het desondanks niet voor iedere werkgever gebruikelijk is om kerstpakketten uit te delen, denkt de hoogleraar aan: „Geen empathisch vermogen, vinden dat je werknemers al genoeg betaald krijgen en gewoon hun werk moeten doen. Wat mij betreft is het gewoon slecht werkgeverschap.”