Binnenkort kun je kinderen muziek laten luisteren met Spotify Kids

Terwijl Maud plannen bedacht voor ADE (en hopelijk eindelijk een keer een fijne vrijpartij met Tommy), stond Rochella opeens aan de deur. Haar gezicht zat onder het bloed, wat volgens Rochella kwam door een aanvaring met Levi waar niet Levi, maar zij zou zijn begonnen met vechten. Maud gelooft het niet helemaal, maar besluit Rochella rustig te houden. Per slot van rekening is ze onwijs kwetsbaar op het moment: ze gaat in minder dan drie maanden bevallen! Maud belt met Zoë voor een oplossing. Daarna gaat ze de hele week los tijdens het Amsterdam Dance Event, waar ze genoeg snoept en als grootste toetje inderdaad die goede seksbeurt met Tommy krijgt! Die ochtend krijgt Maud een appje van haar moeder met de vraag of ze kwam eten. Ze wilden haar graag iets persoonlijks vertellen...

Een knoop vormt zich in mijn buik. Geen idee wat er aan de hand is, maar dit kan niet goed zijn. Ik app mijn moeder terug dat ik inderdaad zal komen eten en begin me direct aan te kleden. Ik had al geen honger vanwege al het 'snoepgoed' dat ik de afgelopen dagen in mijn mond had gestopt, maar mijn eetlust is nu al helemaal volkomen bedorven.

Eenmaal aangekomen bij mijn ouders doet mijn moeder direct als ze mij aan ziet komen lopen de deur open. Aan haar blik kan ik zien dat ze weinig geslapen heeft de laatste tijd. „Mam, wat is er aan de hand, ik maak me zorgen!" zeg ik, terwijl ik mijn armen om haar heen sla en haar een knuffel geef. Ze begint zachtjes te huilen. „Kom nou maar naar de huiskamer", zegt ze bedroefd terwijl ze me bijna meesleurt naar de bank. Daar zit mijn vader, al net zo'n hoopje ellende.